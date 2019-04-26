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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.04.2019 - 15:47, Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta 26 Nisan haftanın birincisi kim oldu ve kim elendi?

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Gelinim Mutfakta 26 Nisan haftanın birincisi kim oldu ve kim elendi?

Gelinim Mutfakta yine gerilim dolu bir bölüm ile izleyicilerin karşısına çıktı. Haftanın finalinde birincisinin belli olduğu Gelinim Mutfakta'da, bir gelin ve kaynana ise elenerek hayallerine veda etti. Peki, kendilerine verilen menüleri en iyi şekilde yerine getirmek için çaba gösteren gelinler arasından günün ve haftanın birincisi kim oldu? İşte, Gelinim Mutfakta'da elenen isim ve haftanın birincisi

Gelinim Mutfakta 26 Nisan Cuma günü haftanın birincisi belli oldu. Hafta boyunca aldıkları puanların üzerine Cuma günü aldıkları son puanların eklenmesiyle birlikte değerlendirmeye giren gelinler, haftanın birincisi ve elenen isimler arasında yer buldu. Peki, Gelinim Mutfakta 26 Nisan Cuma günü haftanın birincisi ve elenen isim kim oldu? İşte, merakla araştırılan o detaylar

26 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ VE ELENEN İSMİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'da 26 Nisan Cuma gününe dair haftalık puan durumu şöyle şekillendi;

Haftanın en yüksek puanını alan gelini 66 puanla Güngör oldu.

Ezgi 64, Gülcan ise 59 puanda kaldı.

5 altın bileziğin sahibi böylece Güngör olarak belirlendi.

Elenen isim ise 54 puanla Emine Hanımın gelini Rabia oldu. 

Günün en düşük puanını alan gelini 6 puan ile Rabia, en düşük ikinci puanı alan gelini ise 9 puanla Gülcan, günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi olan gelin ise 18 puanla Ezgi oldu. Güngör ise 15 puanda kaldı.

HAFTALIK PUANLAMA NASIL OLMUŞTU?

Perşembe günü; Gün sonuncusu 9 puanla yeni yarışmacı Rabia oldu, Rabia’yı 12 puanla Güngör izledi. Ezeli rakipler Gülcan ve Ezgi günün en yüksek puanlarını alan isimler oldu. Kayınvalidelerin puanları doğrultusunda 16 puan toplayan Ezgi, 42’nci çeyrek altınını aldı, Gülcan ise 13’ncü puanla günü ikinci tamamladı.

Çarşamba günü; Gün değerlendirmesi sonunda 7 puan alan Ezgi gün sonuncusu oldu, Ezgi’yi 8 puanla Gülcan takip etti. En yüksek puanları ise Güngör ve Rabia aldı. Kayınvalidelerden 18 puan alan Güngör çeyrek altını almaya hak kazandı, Raiba 15 puanla günü ikinci tamamladı.

Salı günü; Günün değerlendirmesi ardından puan durumu netleşti. Gün sonuncusu 5 puanla Güngör oldu, Güngör’ü 12 puanla Rabia takip etti. Kayınvalidelerden 16 puan toplayan Gülcan birinci oldu, Ezgi 14 puanla günü ikincilikle tamamladı. 

Pazartesi günü; Günün değerlendirmesi ardından puan durumu netleşti. Gün sonuncusu 9 puanla Ezgi oldu, Ezgi'yi 12 puanla Rabia takip etti. 16 puan toplayan Güngör, çeyrek altının sahibi oldu. 13 puan alan Gülcan, günü ikincilikle tamamladı. 

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