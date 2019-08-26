Gelinim Mutfakta 26 Ağustos Pazartesi günü birinci kim oldu ve çeyrek altını kim aldı?
Gelinim Mutfakta 26 Ağustos Pazartesi günü yine heyecan dolu anları izleyicilerle buluşturdu. Gelin adaylarının kendilerine verilen tariflerle en iyi yemekleri yapmaya çalıştığı Gelinim Mutfakta’da, 26 Ağustos Pazartesi gününün birincisi de belli oldu. İşte, pazartesi günü çeyrek altın kazanan gelin ve bölüme dair detaylı bilgiler
Gelinim Mutfakta’nın 26 Ağustos Pazartesi günü yayınlanan bölümünde çeyrek altın sahibini buldu. Gelin ve kaynanaların çetin bir mücadele verdiği Gelinim Mutfakta’da, kazanan isim sunucu Fatih Ürek tarafından açıklandı. İşte, Gelinim Mutfakta 26 Ağustos Pazartesi gününe dair kazanan yarışmacılar ve program detayları
GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Gelinim Mutfakta’da haftanın birincisi, 19 puanla Hülya oldu. Elif ise 14 puanla ikinci oldu.
En düşük puanını alan gelini 6 puanla Ezgi, en düşün puanı alan ikinci gelini 11 puanla Hatice,
Kaynanalar arasında puan tartışması yaşandı. Reyhan Hanım sonraki gün tüm gelinlere 1 vereceğini duyurdu.
DÜNDEN, BUGÜNE REYHAN HANIMIN ŞAŞIRTAN DEĞİŞİMİ
Gelinim Mutfakta'ya katıldığı 19. Haftadan itibaren fenomenleşen Reyhan Hanımın, o günden bugüne olan değişim rüzgarı herkesi şok etti. Verdiği kilolarla, eğlenceli halinin tavan yapmasıyla dikkatleri üzerine çeken Reyhan Hanım, özellikle Çiğdem Hanım ve gelini Elif'in diline düşmekten kendini alamadı. Kendisini şov yapmakla suçlayan gelin ve kayanaya karşı koruma görevi ise, Ezgi'ye kaldı. Ezgi, Reyhan Hanımın şaşkın bakışları arasında Çiğdem Hanım ve Elif ile sert bir tartışmanın içine girdi...
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