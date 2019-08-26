Gelinim Mutfakta 26 Ağustos Pazartesi günü birinci kim oldu ve çeyrek altını kim aldı?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriGelinim Mutfakta 26 Ağustos Pazartesi günü birinci kim oldu ve çeyrek altını kim aldı?
GeriTelevizyon Gelinim Mutfakta 26 Ağustos Pazartesi günü birinci kim oldu ve çeyrek altını kim aldı?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
26.08.2019 - 15:46, Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta 26 Ağustos Pazartesi günü birinci kim oldu ve çeyrek altını kim aldı?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gelinim Mutfakta 26 Ağustos Pazartesi günü birinci kim oldu ve çeyrek altını kim aldı?

Gelinim Mutfakta 26 Ağustos Pazartesi günü yine heyecan dolu anları izleyicilerle buluşturdu. Gelin adaylarının kendilerine verilen tariflerle en iyi yemekleri yapmaya çalıştığı Gelinim Mutfakta’da, 26 Ağustos Pazartesi gününün birincisi de belli oldu. İşte, pazartesi günü çeyrek altın kazanan gelin ve bölüme dair detaylı bilgiler

Gelinim Mutfakta’nın 26 Ağustos Pazartesi günü yayınlanan bölümünde çeyrek altın sahibini buldu. Gelin ve kaynanaların çetin bir mücadele verdiği Gelinim Mutfakta’da, kazanan isim sunucu Fatih Ürek tarafından açıklandı. İşte, Gelinim Mutfakta 26 Ağustos Pazartesi gününe dair kazanan yarışmacılar ve program detayları

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta’da haftanın birincisi, 19 puanla Hülya oldu. Elif ise 14 puanla ikinci oldu.

En düşük puanını alan gelini 6 puanla Ezgi, en düşün puanı alan ikinci gelini 11 puanla Hatice,

Kaynanalar arasında puan tartışması yaşandı. Reyhan Hanım sonraki gün tüm gelinlere 1 vereceğini duyurdu.

DÜNDEN, BUGÜNE REYHAN HANIMIN ŞAŞIRTAN DEĞİŞİMİ

Gelinim Mutfakta'ya katıldığı 19. Haftadan itibaren fenomenleşen Reyhan Hanımın, o günden bugüne olan değişim rüzgarı herkesi şok etti. Verdiği kilolarla, eğlenceli halinin tavan yapmasıyla dikkatleri üzerine çeken Reyhan Hanım, özellikle Çiğdem Hanım ve gelini Elif'in diline düşmekten kendini alamadı. Kendisini şov yapmakla suçlayan gelin ve kayanaya karşı koruma görevi ise, Ezgi'ye kaldı. Ezgi, Reyhan Hanımın şaşkın bakışları arasında Çiğdem Hanım ve Elif ile sert bir tartışmanın içine girdi...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber
'Bakıyorum herkes saçma fotoğraflar paylaşmaya başlamış'
Ünlü oyuncudan duygulandıran paylaşım: Tam 23 yıl!
Çekirdek aile karavan tatilinde!
Ünlü oyuncudan sürpriz nikah! İlişki durumu: Evli