Gelinim Mutfakta 25 Eylül birincisi ve çeyrek altını kazanan gelini kim oldu?
Gelinim Mutfakta'nın 25 Eylül birincisi ve çeyrek altın kazanan ismi sunucu Fatih Ürek tarafından açıklandı. Yapılan açıklamaya göre günün en düşük puanını alan gelini iki isim oldu. Birinci olan isim ise yakasına çeyrek altını yakasına taktı. Peki, 25 Eylül Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? İşte, çeyrek altın kazanan gelin ve günün puan durumu
Gelinim Mutfakta'da günün en düşük puanını alan gelini 10 puanla Kıymet ve Pınar oldu. Günün en yüksek puanını alarak çeyrek altını alan gelin ise 16 puanla Elif oldu.
Dilek ise 12 puanda kaldı.
GELİN KAYNANA BİRBİRİNE DÜŞTÜ
Gelinim Mutfakta 358. Bölümde Pınar'ın görümcesinin gönderdiği mesaj, gelin ve kaynanayı birbirine düşürdü! Pınar'ın görümcesi programa gönderdiği mesaj ile ortalığı karıitırdı. Mesajda annesinin yanında olup Pınar'ı eleştiren görümce herkesi çok şaşırttı. Pınar, duydukları karşısında şaşırmadığını ifadae etti. Görümcesinden iyi cümleler duymayacağını bildiğini söyledi. Emine Hanım ise, kızının söylediklerinin arkasında durarak mutlu olduğunu ifade etti. Fatih Ürek bu durumu gün sonu değerlendirmesine taşıdı. Gelin ve kaynana mesaj üzerine görüşlerini bildirdiler ve zaman zaman aralarında sert tartışma yaşandı...
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