Gelinim Mutfakta 24 Eylül gün birincisi ve çeyrek altının sahibi kim oldu?
Gelinim Mutfakta 24 Eylül gün birincisi yapılan oylamaların ardından belli oldu. Çeyrek altın kazanmak için büyük eforlar sarf eden gelinler, Gelinim Mutfakta 24 Eylül Salı günü yayınlanan bölümünde kaynanalarından puan aldı. Peki, Gelinim Mutfakta 24 Eylül Salı günü hangi gelin çeyrek altının sahibi oldu? İşte, Fatih Ürek'in sunduğu programdan detaylar
Gelinim Mutfakta'nın 24 Eylül birincisi ve çeyrek altının sahibi belli oldu. Ekran karşısında birçok seyircinin takip ettiği Gelinim Mutfakta'nın 24 Eylül Salı günü çeyrek altın kazanan gelini belli oldu. İşte, Gelinim Mutfakta 24 Eylül birincisi ve çeyrek altın sahibi gelin hakkında bazı bilgiler
Günün en düşük puanını alan gelini 5 puanla Pınar oldu.
Pınar'ın ardından günün en düşük puanını alan ikinci gelini ise 12 puanla Elif olarak açıklandı.
PINAR GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
24 Eylül'de en yüksek puanı alarak çeyrek altının sahibi olan gelin ise 15 puanla Kıymet olarak duyuruldu. Dilek ise 14 puan elde ederek günü ikincilikle tamamlayan isim oldu.
Gelinim Mutfakta 356. Bölümde Pınar, kaynanasının davranışlarını ve ailesi ile ilgili durumu anlattığı sırada gözyaşlarına hakim olamıyor! Pınar ve kaynanası Emine Hanım arasındaki sıkıntılar bugünkü bölümde de dvam etti. Pınar, olayları anlattığı sırada anne ve babasının vefatına girdi. Gözleri dolmaya başladı. Anne ve babasını küçük yaşta kaybetmenin verdiği acı programda da gün yüzüne çıktı. Onların ölümünden sonra dayanacağı bir yer bulamadığını söyledi. Eşinin bu durumda kendisini yalnız bırakmadığını; fakat, kaynanası Emine Hanımın sürekli olarak kendisinin karşısında olduğunu söyledi. Ağlamaya başlayan Pınar'ı, Kıymet sarılarak teselli etmeye çalıştı. Bu olaylar yaşanırken Emine Hanımın kayıtsız kalması herkes tarafından büyük eleştiri aldı...
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