Gelinim Mutfakta 24 Eylül gün birincisi ve çeyrek altının sahibi kim oldu?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriGelinim Mutfakta 24 Eylül gün birincisi ve çeyrek altının sahibi kim oldu?
GeriTelevizyon Gelinim Mutfakta 24 Eylül gün birincisi ve çeyrek altının sahibi kim oldu?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
24.09.2019 - 16:01, Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta 24 Eylül gün birincisi ve çeyrek altının sahibi kim oldu?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gelinim Mutfakta 24 Eylül gün birincisi ve çeyrek altının sahibi kim oldu?

Gelinim Mutfakta 24 Eylül gün birincisi yapılan oylamaların ardından belli oldu. Çeyrek altın kazanmak için büyük eforlar sarf eden gelinler, Gelinim Mutfakta 24 Eylül Salı günü yayınlanan bölümünde kaynanalarından puan aldı. Peki, Gelinim Mutfakta 24 Eylül Salı günü hangi gelin çeyrek altının sahibi oldu? İşte, Fatih Ürek'in sunduğu programdan detaylar

Gelinim Mutfakta'nın 24 Eylül birincisi ve çeyrek altının sahibi belli oldu. Ekran karşısında birçok seyircinin takip ettiği Gelinim Mutfakta'nın 24 Eylül Salı günü çeyrek altın kazanan gelini belli oldu. İşte, Gelinim Mutfakta 24 Eylül birincisi ve çeyrek altın sahibi gelin hakkında bazı bilgiler

Günün en düşük puanını alan gelini 5 puanla Pınar oldu.

Pınar'ın ardından günün en düşük puanını alan ikinci gelini ise 12 puanla Elif olarak açıklandı.

PINAR GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

24 Eylül'de en yüksek puanı alarak çeyrek altının sahibi olan gelin ise 15 puanla Kıymet olarak duyuruldu. Dilek ise 14 puan elde ederek günü ikincilikle tamamlayan isim oldu.

Gelinim Mutfakta 356. Bölümde Pınar, kaynanasının davranışlarını ve ailesi ile ilgili durumu anlattığı sırada gözyaşlarına hakim olamıyor! Pınar ve kaynanası Emine Hanım arasındaki sıkıntılar bugünkü bölümde de dvam etti. Pınar, olayları anlattığı sırada anne ve babasının vefatına girdi. Gözleri dolmaya başladı. Anne ve babasını küçük yaşta kaybetmenin verdiği acı programda da gün yüzüne çıktı. Onların ölümünden sonra dayanacağı bir yer bulamadığını söyledi. Eşinin bu durumda kendisini yalnız bırakmadığını; fakat, kaynanası Emine Hanımın sürekli olarak kendisinin karşısında olduğunu söyledi. Ağlamaya başlayan Pınar'ı, Kıymet sarılarak teselli etmeye çalıştı. Bu olaylar yaşanırken Emine Hanımın kayıtsız kalması herkes tarafından büyük eleştiri aldı... 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber
Şile'de organik tarım! Ünlü ismi hiç böyle görmediniz
Sürpriz nikah! Londra'da evlendiler
Selin Ciğerci sitem etti: Neslican'ın cenazesine gittim ama...
Aslı Melisa Uzun'un pozu olay oldu