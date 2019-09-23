Gelinim Mutfakta 23 Eylül gün birincisi ve çeyrek altın sahibi kim oldu?
Gelinim Mutfakta'nın 23 Eylül Pazartesi günü yayınlanan bölümünde gün birincisi belli oldu. Mutfakta tüm hünerlerini sergileyen gelin adayları, kaynanalarından puan aldı. Kaynanaların puanlarıyla birlikte Gelinin Mutfakta gün birincisi açıklandı. İşte, 23 Eylül Pazartesi gününün çeyrek altın sahibi ve gün birincisi
Gelinim Mutfakta gün birincisi açıklandı. Buna göre çeyrek altının sahibi olan gelin de belirlenmiş oldu.
Gelinim Mutfakta en düşük puanını alan gelini 9 puanla Elif oldu.
Günün en yüksek puanını 14 puanla Kıymet alarak çeyrek altının sahibi olarak açıklandı. Kıymet ilk çeyreğinin sahibi oldu.
DİLEK'İN EŞİNDEN GÖRÜNTÜLÜ MESAJ
Gelinim Mutfakta 356. Bölümde Dilek'in eşi Serdar Bey, eşi ve annesi ile ilgili Fatih Beyin istediği mesajı yolladı, tartışmaya son noktayı koydu! Dilek ve kaynanası Fatma Hanım arasındaki soğukluk, aile yaşantısına bir sorun olarak yansımakta. Dilek önceki bölümlerde, kaynanasının özellikle kendisinden ve ailesinden uzak durduğunu söyleyerek onu eleştirmişti. Fatma Hanım da, uzak durmasının nedenlerini bir bir sıralamıştı. İkili arasında sık sık kırıcı tartışma yaşanmıştı. Fatih Bey bunun üzerine Dilek'in eşi Serdar Beyden açıklayıcı bir mesaj yollamasını istedi. Serdar Bey, Fatih Beyin isteğini kırmadı ve konu ile ilgili görüşlerini video mesaj yoluyla programa yolladı. Dilek ve kaynanası Fatma Hanım bu mesajdan sonra da sıkıntılarını çözemediler...
NUR'DAN KIYMET'E UYARI
Gelinim Mutfakta 356. Bölümde Nur Hanım, küçük oğlunun kız arkadaşına kaynanalık yapmaya çalışan Kıymet'i sert bir dille uyardı! Kıymet önceki bölümlerde, kaynının kız arkadaşını davranışları yüzünden sevmediğini söylemişti. Kaynının bı kızla evlenmemesi gerektiğini düşünerek kaynanası Nur Hanımla bu konu üzerinden tartışmak zorunda kalmıştı. Durum böyleyken Nur Hanımın küçük oğlu, programa video mesaj yollayarak yengesi Kıymet'e serzenişte bulundu. Mesajında kız arkadaşını eleştirmeyi bırakması gerektiğini söyledi. Kıymet'in, kendisi hakkında karar verebilecek bir durumunun olmadığını da ekledi. Gün sonu değerlendirmesinde bu konu gelin ve kaynanayı karşı karşıya getirdi. Kıymet, söylediklerinin arkasında durduğunu ve kızı istemediğini üstüne basa basa açıklamalarıyla birlikte tekrar anlattı. Nur Hanım, Kıymet'in kendisini çiğnediğine vurgu yaparak "Annem, sen benim yerime mi kaynanalığa soyundun!" sert bir şekilde onu susturdu. İkili bu konu üzerine tartışmaya devam etti...
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