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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
21.02.2019 - 15:47, Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta 21 Şubat puan durumu açıklandı! Gün birincisi kim oldu?

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Gelinim Mutfakta 21 Şubat puan durumu açıklandı! Gün birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta 244. yeni bölümünde yine gerilim dolu anlar ekranlara geldi. Hünerlerini sergileyen gelinler, kaynanaları tarafından puanlandı. En çok puanı alan gelin, 21 Şubat Perşembe günü yayınlanan Gelinim Mutfakta 244. yeni bölümünde gün birincisi olarak altının sahibi oldu. Peki, Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? İşte, günün puan durumu ve yaşananların özeti

Gelinim Mutfakta 244. son bölümünde puan durumu, kaynanaların verdiği puanlarla şekillendi. Gülcan ve Bircan arasındaki gerginlik ise programın bir bölümüne damga vurdu. İşte, Gelinim Mutfakta puan durumu  ve 244. bölümün gün birincisi hakkında bazı bilgiler

Gülcan ve Bircan arasında çıkan tartışma iki gelinin birbirlerine olan tavrını ortaya çıkardı. Besime Hanım ve gelini Gülcan arasında yaşanan bir olaya Bircan, farklı bir şekilde sonradan dahil olunca gerilim yaşandı. Bircan'ın, Gülcan hakkında "Boş konuşuyorsun" cümlesi tartışmayı iyice alevlendirdi.

Filiz Hanım, program öncesi kayınvalideleri bir araya getirerek kolbastı öğretti. Program öncesi çalışma yapan kayınvalideler, stüdyoya oynayarak girince Fatih Ürek ve gelinler oldukça şaşırdı. Besime Hanım'ın da dahil olduğu kolbastı oyunu, gelinleri oldukça eğlendirdi.

GELİNİM MUTFAKTA 21 ŞUBAT 244.BÖLÜM PUAN DURUMU

Günün en düşük puanını alan isim 7 puanla Bircan olurken, sıralama şu şekilde devam etti; 12 puan Ezgi ve 13 puan Nergis.
14 puanlı Gülcan ise en yüksek puanı alarak çeyrek altını alan gelin oldu. 

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