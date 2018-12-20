Gelinim Mutfakta'nın 200.bölümüne konuk olan Gülben Ergen'den şaşırtan sözler
Gülben Ergen, sevilen programın 200.bölümüne konuk oldu. Gülben Ergen’in sürpriz katılımıyla gerçekleşen bölüm keyifli anlara sahne oldu. Tabaklara çocuklarının ismini veren Gülben Ergen'in son tabağa 'bu da yoldaki' demesi program sunucusu Fatih Üreki'i şaşırttı.
Kanal D’nin hafta içi her gün saat 12.15’te ekrana gelen sunuculuğunu başarılı sanatçı Fatih Ürek’in üstlendiği Gelinim Mutfakta, yayınlandığı ilk günden beri büyük bir beğeni ile izlenmeye devam ediyor. Geniş bir izleyici kitlesine sahip olan programın yarın 200.bölümü ekrana geliyor.
Gülben Ergen’in sürpriz katılımıyla gerçekleşen bölüm keyifli anlara sahne oldu. Tabaklara çocuklarının ismini veren Gülben Ergen'in son tabağa 'bu da yoldaki' demesi Fatih Üreki'i de şaşırttı. Ergen, keyifli şarkılarını seslendirmenin yanı sıra, samimi sohbeti ve açıklamalarıyla da programa damga vuracak.. Bölüm sonunda Fatih Ürek, Gülben Ergen ve yarışmacılar bir araya gelerek pasta kesecek.
Yayın Tarihi :21 Aralık Cuma
Yayın Saati :12.15
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