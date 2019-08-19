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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.08.2019 - 15:35, Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta 19 Ağustos birincisi kim oldu? İlk çeyrek altını kim kazandı?

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Gelinim Mutfakta 19 Ağustos birincisi kim oldu? İlk çeyrek altını kim kazandı?

Gelinim Mutfakta 19 Ağustos Pazartesi günü yeni sezona merhaba dedi. Fatih Ürek'in sunduğu programda, gelin adayları yeni sezon için puan avına çıktı. En iyi yemeği yaparak kaynanalardan yüksek puan almak isteyen gelin adayları, Gelinim Mutfakta 19 Ağustos gün birincisi olmak için puanlamaya girdi. Peki, Gelinim Mutfakta 19 Ağustos gün birincisi kim oldu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Gelinim Mutfakta, 19 Ağustos gün birincisi yapılan oylamanın ardından belli oldu. Gelin adayları kendilerine verilen menüleri en doğru ve lezzetli şekilde sunum yapmak üzere kaynanaların önüne servis etti. Peki, kıyasıya yarışın gerçekleştiği Gelinim Mutfakta'da 19 Ağustos gün birincisi kim oldu? İşte, Gelinim Mutfakta puan durumu ve detaylı bilgiler

GELİNİM MUTFAKTA 19 AĞUSTOS GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 19 Ağustos Pazartesi günü yayınlanan bölümünde gün birincileri ve çeyrek altın kazanan gelin belli oldu. İşte, puan durumu ve kazananlar;

Günün en düşük puanını alan gelini 9 puanla Gülcan, günün en düşük puanını alan ikinci gelini 10 puanla Ezgi, günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi olan gelini 14 puanla Hatice oldu. Hülya ise 12 puanda kaldı.

HATİCE'DEN SAVAŞ BOYASI

Gelinim Mutfakta 331. Bölümde Hülya, yeni sezona savaş boyalarını sürerek başladı ve Hatice'yi karşısına aldı! Fatih Ürek, yeni sezonu açtığı sırada Hülya'nın yerinde olmadığını gördü. Nedenini merak edenler Hülya'yı gördüklerinde çok şaşırdılar. Hülya, yüzüne savaş boyaları sürmüş bir şekilde stüdyoya girdi. Hülya, sezon arasında evinde Gelinim Mutfakta provalarını yaptığını anlattı ve diğer yarışmacılara gözdağı verdi. Hatice ise, Hülya'nın savaş boyaları ile açtığı yemek savaşına "hodri meydan" dedi..

ŞAKİR STÜDYOYU KARIŞTIRDI

Gelinim Mutfakta 331. Bölümde Denizlili Zeynep Hanım'ın, Fatih Ürek'e hediye ettiği horoz Şakir stüdyoda eğlenceli anlara neden oldu! Zeynep Hanım, sezon finalinde Fatih Beye verdiği sözü tuttu ve ona bir horoz hediye getirdi. Horozun isminin de Şakir olduğunu söyledi. Fatih Ürek, horoz Şakir'i kucağına alarak mutluluğunu göstedi ve hediyedi için Zeynep Hanıma teşekkür etti. Fatih Beyin yere bıraktığı horoz Şakir, ortalığı kolaçan etmeye başladı. Fatih Beyin onu yakalama çabaları ise, stüdyoda eğlenceli anlara neden oldu!

YENİ SEZON SERT BAŞLADI

Gelinim Mutfakta 331. Bölümde, Besime Hanımın gelini Gülcan'a 5 puanı vermesi stüdyoda tansiyonu yükseltti! Puanlama sırası Besime Hanıma geldi. Besime Hanım, önceki programlarda olduğu gibi gelini Gülcan'ın tabağını bulsu ve 5 puanı verdi. Reyhan Hanım, aldığı 5 puanı hak ettiğini yüksek sesle haykıra Gülcan ile sert bir tartışmanın içine girdi. Stüdyoda sesler giderek yükselmeye ve tartışmalar hararetlenmeye başladı. Gülcan'ın inatlaşmasına diğer gelin ve kaynanalar da tepkili karşılık vermeye başladılar....

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