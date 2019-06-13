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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.06.2019 - 15:54, Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta 13 Haziran gün birincisi ve puan durumu belli oldu!

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Gelinim Mutfakta 13 Haziran gün birincisi ve puan durumu belli oldu!

Gelinim Mutfakta’nın 13 Haziran Perşembe günü gerçekleşen mücadelesinde çekişmeli dakikalar izleyicilerle buluştu. Gelinim Mutfakta’da gelin adayları tarafından Yaz Güveci yemeği servis edildi. Gelinler arasında gerilim ve atışma ise yine eksik kalmadı. İşte, Gelinim Mutfakta 13 Haziran Perşembe gününe dair puan durumu ve gün birincisi detayları

Gelinim Mutfakta’nın 13 Haziran Perşembe gününe dair puan durumu belli oldu. Gelin adaylarının en lezzetli yemekleri yapabilmek için hünerlerini sergilediği gün sonunda bir kişi altın ödülünün sahibi oldu. İşte, Gelinim Mutfakta 13 Haziran gün birincisi ve detaylı bilgiler

Günün en düşük puanını alan gelini 6 puanla Vahide oldu.12 puanla Gülcan en düşük puanı alan ikinci kişi oldu. Perşembeyi liderlikle tamamlayan ve günün en yüksek puanını alan aynı zamanda da çeyrek altının sahibi olan isimse 17 puanla Hatice oldu. Ezgi ise 14 puan alarak günü ikincilikle tamamladı.

‘LEZZET’İN KRALİÇESİ’ TARTIŞMASI

Gelinim Mutfakta 319. Bölümde Vahide, Hatice'nin eski ünvanını değiştiriyor!

Hüsniye Hanım, katıldıkları ilk haftalarda gelini Hatice'ye "Lezzetin Kraliçesi" ünvanını vermişti. Bu ünvan uzun süre hem tartışma konusu olmuş, hem de kaynanalar tarafından kendi gelinleri için kullanılmıştı. Bu bölümde diğer gelinler Hatice'nin bu ünvanına tatlı tatlı saldırmaya başladılar. Hatice ise, bu sataşmaları bertaraf edip kendisine bu şekilde hitap edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bu sırada Vahide, Hatice'nin takındığı soğuk tavrı yüzünden ellerinde buz dolu kapla onun masasına geldi. "Hatice'cim, sen lezzetin değil de 'Buzların Kraliçesi'sin" diyerek ona buz dolu kabı verdi...

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