Gelinim Mutfakta 13 Haziran gün birincisi ve puan durumu belli oldu!
Gelinim Mutfakta’nın 13 Haziran Perşembe günü gerçekleşen mücadelesinde çekişmeli dakikalar izleyicilerle buluştu. Gelinim Mutfakta’da gelin adayları tarafından Yaz Güveci yemeği servis edildi. Gelinler arasında gerilim ve atışma ise yine eksik kalmadı. İşte, Gelinim Mutfakta 13 Haziran Perşembe gününe dair puan durumu ve gün birincisi detayları
Gelinim Mutfakta’nın 13 Haziran Perşembe gününe dair puan durumu belli oldu. Gelin adaylarının en lezzetli yemekleri yapabilmek için hünerlerini sergilediği gün sonunda bir kişi altın ödülünün sahibi oldu. İşte, Gelinim Mutfakta 13 Haziran gün birincisi ve detaylı bilgiler
Günün en düşük puanını alan gelini 6 puanla Vahide oldu.12 puanla Gülcan en düşük puanı alan ikinci kişi oldu. Perşembeyi liderlikle tamamlayan ve günün en yüksek puanını alan aynı zamanda da çeyrek altının sahibi olan isimse 17 puanla Hatice oldu. Ezgi ise 14 puan alarak günü ikincilikle tamamladı.
‘LEZZET’İN KRALİÇESİ’ TARTIŞMASI
Gelinim Mutfakta 319. Bölümde Vahide, Hatice'nin eski ünvanını değiştiriyor!
Hüsniye Hanım, katıldıkları ilk haftalarda gelini Hatice'ye "Lezzetin Kraliçesi" ünvanını vermişti. Bu ünvan uzun süre hem tartışma konusu olmuş, hem de kaynanalar tarafından kendi gelinleri için kullanılmıştı. Bu bölümde diğer gelinler Hatice'nin bu ünvanına tatlı tatlı saldırmaya başladılar. Hatice ise, bu sataşmaları bertaraf edip kendisine bu şekilde hitap edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bu sırada Vahide, Hatice'nin takındığı soğuk tavrı yüzünden ellerinde buz dolu kapla onun masasına geldi. "Hatice'cim, sen lezzetin değil de 'Buzların Kraliçesi'sin" diyerek ona buz dolu kabı verdi...
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