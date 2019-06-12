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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.06.2019 - 15:50, Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta 12 Haziran Çarşamba gün birincisi ve altının sahibi kim oldu?

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Gelinim Mutfakta 12 Haziran Çarşamba gün birincisi ve altının sahibi kim oldu?

Altının sahibi olabilmek adına yine bol çatışmalı dakikaların yaşandığı Gelinim Mutfakta’nın 12 Haziran Çarşamba günkü bölümünde gelinler dışında kaynanalar arasındaki diyaloglar da dikkat çekti. Peki, Gelinim Mutfakta’nın 12 Haziran Çarşamba günkü bölümünde neler yaşandı? İşte Gelinim Mutfakta’nın 12 Haziran gün birincisi ve detaylı bilgiler

Gelinim Mutfakta 12 Haziran gün birincisi, programın son bölümünü kaçıran izleyicilerin araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, altın almaya hak kazanan isim kim oldu? İşte, Gelinim Mutfakta’nın gün birincisi ve puan durumu hakkında bazı bilgiler

En yüksek puanı alıp çeyrek altının sahibi olan gelin 14 puanla Gülcan oldu. Diğer gelinler ise 9’ar puan aldı.

HÜSNİYE İLE BESİME HANIM BİRBİRİNE GİRDİ

Gelinim Mutfakta 318. Bölümde Hüsniye Hanımın ellerini kendisine doğru sürekli yakın kullanmasından rahatsızlık duyan Besime Hanım. herkesi şaşırtan bir sertlikte tepki verince ikili arasında tansiyon yükseldi!

Naif bir kişilik olarak bilinen Besime Hanım, yarışmaya yeniden katılan Hüsniye Hanımın sürekli olarak ellerini kendisine yakın olarak konuşmasından rahatsızlık duyduğunu dile getirmişti. Bu bölümde de Hüsniye Hanım, gün sonu değerlendirmesindeki tartışmaların hararetlenmesi ile ellerini Besime Hanıma yakın kullanmaya başladı. Konuşmalar sırasında da ikili arasında tansiyonun yükseldiği tartışma yaşanmıştı. Besime Hanım daha fazla dayanamadı ve Hüsniye Hanıma sesini yükselterek "Elini çek!" diye bağırarak herkesi şok eden sert bir tepki verdi. Hüsniye Hanım da, Besime Hanımın bu sert çıkışının altında kalmadı ve aynı sertlikte karşılık verince ortalık karıştı...

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