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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.06.2019 - 15:43, Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta 11 Haziran gün birincisi kim oldu? İşte, yaşanan olaylar

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Gelinim Mutfakta 11 Haziran gün birincisi kim oldu? İşte, yaşanan olaylar

Gelinim Mutfakta haftaya yine hızlı bir başlangıç yaptı. Gelinlerin iyi puan alabilmek için tüm hünerlerini gösterdiği programda gerilim yine eksik olmadı. Programın en çok konuşulan gelini Gülcan, yine arkadaşları ile polemiğe neden olabilecek diyaloglara dahil oldu. Peki,  Gelinim Mutfakta’da 11 Haziran Salı günü kim kazandı? İşte, programın son bölümünden bazı detaylar

Gelinim Mutfakta’da salı gününün kazananı, programın tamamını izleme şansını elde edemeyen vatandaşların araştırdığı konu olmaya başladı. Gerilim dolu anların izleyicilerle buluştuğu programda enteresan görüntüler dikkatlerden kaçmadı. Peki, Gelinim Mutfakta’nın 11 Haziran günü birincisi kim oldu? İşte, o konu hakkında bazı bilgi

Gelinim Mutfakta’da 11 Haziran Salı gününde en düşük puan alan gelini 10 puanla Gülcan, en düşük puan alan ikinci gelin 11 puanla Ezgi, en yüksek puanı alıp çeyrek altın sahibi olan gelin ise 14 puanla Hatice oldu. Vahide ise 12 puanda kaldı.

GÜLCAN RESMEN ÇILDIRDI

Gelinim Mutfakta 317. Bölümde Gülcan, kaynanası Besime Hanım ile eski yarışmacı Güngör'ün yaptığı görüntülü konuşmadan rahatsız oldu ve ortalığı ayağa kaldırdı!

Besime Hanım ve Güngör, telefonda görüntülü konuşma yaptıkları sırada kulise Gülcan girince olanlar oldu. Besime Hanımın "aşkımlı", "hayatımlı" konuşmaları Gülcan'ın sinirlenmesine neden oldu. Güngör'ü yarıştığı süre boyunca sevemeyen ve kaynanası ile olan sıkı fıkı yakınlaşmalarından rahatsız olan Gülcan telefonu Besime Hanımdan alarak görüşmeyi sert bir şekilde sonlandırdı. Sonrasında Gülcan, öfkesine hakim olamadı ve Güngör'ün mutfaktaki tüm fotoğraflarını yırtmaya başladı...

HÜSNİYE’NİN YORUMLARI ÇİLEDEN ÇIKARDI

Gelinim Mutfakta 317. Bölümde Hüsniye Hanımın, yemek tadımı sırasında tabakları kendine has yorumlaması Hüsniye Hanım ve Gülcan'ı çok sinirlendirdi!

Tadım ve puanlama sırası Hüsniye Hanıma geldiğinde ortalık karıştı. Önceki yarışmaları izleyenlerin bildiği üzere Hüsniye Hanım yemeklerin tatlarını kendi üslubunda anlamlandırmaya çalışırdı. Yarışmaya bu hafta geliniyle birlikte tekrar katılan Hüsniye Hanım, bu özelliğini kaybetmediğini gösterdi. Bu bölümde yaptığı eleştiri yorumları sorun oldu. Yemekleri tattıktan sonra "Birlikte aşk yaşıyor, patatesle tavuk!", "Evlendikten bir ay sonra boşanmaya kalkan çift gibi rezalet bir tat!", "Ayrı ayrı odalarda yatan çiftler gibiler!" gibi betimlemeleri Besime Hanım ve Gülcan'ı kızdırdı. Özellikle Gülcan bu tarz açıklamalarla yemekleri eleştirmemesini istediği Hüsniye Hanımla sert bir tartışmanın içine girdi...

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