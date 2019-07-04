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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.07.2019 - 12:13, Son Güncelleme:

Gel Konuşalım sunucusu Seray Sever kimdir, eşi kim?

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Gel Konuşalım sunucusu Seray Sever kimdir, eşi kim?

Uzun süredir ekran projelerinden uzak olan Seray Sever, ‘Gel Yazın Konuşalım’ programıyla ekranlara geri döndü. Seray Sever, 1996'da ATV ekranlarında Sabah Şekerleri, ardından Seç Bakalım, Atv'de Pazar, Şans Kapıyı Çalınca gibi programların sunuculuğunu üstlenmişti. Peki, Seray Sever kimdir, eşi kim?

Türk sunucu, oyuncu, şarkıcı ve yapımcı Seray Sever, 27 Şubat 1973 tarihinde dünyaya geldi. Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü'nden mezun oldu. Eğitimini sürdürürken reklamlarda yer almaya başladı, ardından TRT Popstop müzik eğlence programının sunuculuğu için teklif aldı, 3 sene bu programın sunuculuğunu üstlendi. 1996'da ise ATV ekranlarında Sabah Şekerleri, ardından Seç Bakalım, Atv'de Pazar, Şans Kapıyı Çalınca gibi programların sunuculuğunu üstlendi.

2002 yılında Dadı isimli dizide Suzan karakterini canlandıran Seray Sever daha sonra Ev Hali, Aşk Olsun, Dolunay Katili, O Şimdi Asker, Kurtlar Vadisi, Esir Şehrin İnsanları, Krypton, Popstar, Türkstar, Ünlüler Çiftliği, Tatil Aşkları, Çocuklar Ne Olacak, Sevgili Karım, AB'nin Yolları Taştan, Banyo, Seray Sever'le Baş Başa, Başka Yerde Yok, Sabahın Körü gibi, Ekosantrik, Küçük Hesaplar gibi birçok projenin içerisinde yer aldı. 2018 nisan ayında kendisinden 10 yaş küçük olan Eray Sünbül ile evlendi.

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