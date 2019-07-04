Gel Konuşalım sunucusu Seray Sever kimdir, eşi kim?
Uzun süredir ekran projelerinden uzak olan Seray Sever, ‘Gel Yazın Konuşalım’ programıyla ekranlara geri döndü. Seray Sever, 1996'da ATV ekranlarında Sabah Şekerleri, ardından Seç Bakalım, Atv'de Pazar, Şans Kapıyı Çalınca gibi programların sunuculuğunu üstlenmişti. Peki, Seray Sever kimdir, eşi kim?
Türk sunucu, oyuncu, şarkıcı ve yapımcı Seray Sever, 27 Şubat 1973 tarihinde dünyaya geldi. Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü'nden mezun oldu. Eğitimini sürdürürken reklamlarda yer almaya başladı, ardından TRT Popstop müzik eğlence programının sunuculuğu için teklif aldı, 3 sene bu programın sunuculuğunu üstlendi. 1996'da ise ATV ekranlarında Sabah Şekerleri, ardından Seç Bakalım, Atv'de Pazar, Şans Kapıyı Çalınca gibi programların sunuculuğunu üstlendi.
2002 yılında Dadı isimli dizide Suzan karakterini canlandıran Seray Sever daha sonra Ev Hali, Aşk Olsun, Dolunay Katili, O Şimdi Asker, Kurtlar Vadisi, Esir Şehrin İnsanları, Krypton, Popstar, Türkstar, Ünlüler Çiftliği, Tatil Aşkları, Çocuklar Ne Olacak, Sevgili Karım, AB'nin Yolları Taştan, Banyo, Seray Sever'le Baş Başa, Başka Yerde Yok, Sabahın Körü gibi, Ekosantrik, Küçük Hesaplar gibi birçok projenin içerisinde yer aldı. 2018 nisan ayında kendisinden 10 yaş küçük olan Eray Sünbül ile evlendi.
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