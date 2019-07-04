Gel Konuşalım sunucuları değişti mi?
Nur Tuğba Algül, Hakan Ural ve Eylem İpek’in sunuculuğunu üstlendiği Gel Konuşalım, 28 Haziran Cuma günü sezona ara vermişti. Program yaz sezonunda yeni sunucularıyla kaldığı yerden devam ediyor. Peki, Gel Konuşalım’ın yeni sunucuları kimler oldu?
Hafta içi her gün aynı saate izleyicileriyle buluşan gündüz kuşağı programı Gel Konuşalım'ın sunucuları tatile çıktı. Yaz döneminde ise yayında Seray Sever ile Hakan Hatipoğlu olacak. “Gel Yazın Konuşalım” ismiyle devam edecek olan programın ilk bölümü, 4 Temmuz Perşembe günü yayınlandı. İlk bölüm konuğu Acun Ilıcalı oldu.
HAKAN URAL’DAN YENİ SEZON AÇIKLAMASI
Programın sunucularından biri olan Hakan Ural, resmi hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Ural, ekipçe çekildikleri fotoğrafı “Sizlerin ilgi alakasıyla var olan program ...büyük küçük yaşlı genç çoluk çocuk herkese sonsuz teşekkürler Allah razı olsun iyi ki varsınız .....Bilmeyerek istemeyerek kırdığımız varsa affola ... 3 yıl bitti ...ağustosta görüşmek dileğiyle” notuyla paylaştı.
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