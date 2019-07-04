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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
04.07.2019 - 11:54, Son Güncelleme:

Gel Konuşalım sunucuları değişti mi?

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Gel Konuşalım sunucuları değişti mi?

Nur Tuğba Algül, Hakan Ural ve Eylem İpek’in sunuculuğunu üstlendiği Gel Konuşalım, 28 Haziran Cuma günü sezona ara vermişti. Program yaz sezonunda yeni sunucularıyla kaldığı yerden devam ediyor. Peki, Gel Konuşalım’ın yeni sunucuları kimler oldu?

Hafta içi her gün aynı saate izleyicileriyle buluşan gündüz kuşağı programı Gel Konuşalım'ın sunucuları tatile çıktı. Yaz döneminde ise yayında Seray Sever ile Hakan Hatipoğlu olacak. “Gel Yazın Konuşalım” ismiyle devam edecek olan programın ilk bölümü, 4 Temmuz Perşembe günü yayınlandı. İlk bölüm konuğu Acun Ilıcalı oldu.

HAKAN URAL’DAN YENİ SEZON AÇIKLAMASI

Programın sunucularından biri olan Hakan Ural, resmi hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Ural, ekipçe çekildikleri fotoğrafı “Sizlerin ilgi alakasıyla var olan program ...büyük küçük yaşlı genç çoluk çocuk herkese sonsuz teşekkürler Allah razı olsun iyi ki varsınız .....Bilmeyerek istemeyerek kırdığımız varsa affola ... 3 yıl bitti ...ağustosta görüşmek dileğiyle” notuyla paylaştı.

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