Gel Konuşalım programı neden yok?
Tv8 ekranlarında yayınlanan gündüz kuşağı programı Gel Konuşalım’ın akıbeti merak konusu oldu. Nur Tuğba Algül, Hakan Ural ve Eylem İpek’in sunuculuğunu üstlendiği Geli Konuşalım’ı yayın akışında göremeyen izleyiciler, internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki, Gel Konuşalım programı neden yok?
Yaz sezonuyla birlikte pek çok dizi ve program ekran macerasına ara verdi.Modadan estetiğe, spordan ilişkilere, ünlülerin özel hayatlarından sokaktaki yaşama dair farklı konuların kadın ve erkek gözünden anlatıldığı Gel Konuşalım da bunlardan bir oldu. Hafta içi her gün aynı saatte izleyicileriyle buluşan Gel Konuşalım en son 28 Haziran’da ekranlardaydı.
HAKAN URAL’DAN YENİ SEZON AÇIKLAMASI
Programın sunucularından biri olan Hakan Ural, resmi hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Ural, ekipçe çekildikleri fotoğrafı “Sizlerin ilgi alakasıyla var olan program ...büyük küçük yaşlı genç çoluk çocuk herkese sonsuz teşekkürler Allah razı olsun iyi ki varsınız .....Bilmeyerek istemeyerek kırdığımız varsa affola ... 3 yıl bitti ...ağustosta görüşmek dileğiyle” notuyla paylaştı.
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