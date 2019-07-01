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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.07.2019 - 09:51, Son Güncelleme:

Gel Konuşalım programı neden yok?

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Gel Konuşalım programı neden yok?

Tv8 ekranlarında yayınlanan gündüz kuşağı programı Gel Konuşalım’ın akıbeti merak konusu oldu. Nur Tuğba Algül, Hakan Ural ve Eylem İpek’in sunuculuğunu üstlendiği Geli Konuşalım’ı yayın akışında göremeyen izleyiciler, internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki, Gel Konuşalım programı neden yok?

Yaz sezonuyla birlikte pek çok dizi ve program ekran macerasına ara verdi.Modadan estetiğe, spordan ilişkilere, ünlülerin özel hayatlarından sokaktaki yaşama dair farklı konuların kadın ve erkek gözünden anlatıldığı Gel Konuşalım da bunlardan bir oldu. Hafta içi her gün aynı saatte izleyicileriyle buluşan Gel Konuşalım en son 28 Haziran’da ekranlardaydı.

HAKAN URAL’DAN YENİ SEZON AÇIKLAMASI

Programın sunucularından biri olan Hakan Ural, resmi hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Ural, ekipçe çekildikleri fotoğrafı “Sizlerin ilgi alakasıyla var olan program ...büyük küçük yaşlı genç çoluk çocuk herkese sonsuz teşekkürler Allah razı olsun iyi ki varsınız .....Bilmeyerek istemeyerek kırdığımız varsa affola ... 3 yıl bitti ...ağustosta görüşmek dileğiyle” notuyla paylaştı.

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