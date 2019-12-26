Bugün Gel Konuşalım neden yok? TV8 yayın akışı değişti

Gel Konuşalım neden yok sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, internet üzerinden detayları araştırmaya başladı. Her sabah magazin konularını işleyen programın yayında olmaması ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Gel Konuşalım ile birlikte TV8 yayın akışında yer alan bazı programlarda değişikliğe gidildi.