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Televizyon
26.12.2019 - 09:39, Son Güncelleme:

Bugün Gel Konuşalım neden yok? TV8 yayın akışı değişti

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Bugün Gel Konuşalım neden yok? TV8 yayın akışı değişti

TV8 ekranlarında her sabah saat 09.30'da yayına başlayan Gel Konuşalım, yayında olmaması dolayısıyla merak konusu oldu. Gel Konuşalım neden yok sorusuna internet üzerinden yanıt arayan vatandaşlar, konuyla ilgili bilgi edinmek istedi. Peki, Gel Konuşalım bugün neden yok? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Gel Konuşalım neden yok sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, internet üzerinden detayları araştırmaya başladı. Her sabah magazin konularını işleyen programın yayında olmaması ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Gel Konuşalım ile birlikte TV8 yayın akışında yer alan bazı programlarda değişikliğe gidildi.

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