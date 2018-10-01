Geçtiğimiz hafta dizi dünyasının en şıkları kimler oldu?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriGeçtiğimiz hafta dizi dünyasının en şıkları kimler oldu?
GeriTelevizyon Geçtiğimiz hafta dizi dünyasının en şıkları kimler oldu?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
01.10.2018 - 11:52, Son Güncelleme:

Geçtiğimiz hafta dizi dünyasının en şıkları kimler oldu?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Geçtiğimiz hafta dizi dünyasının en şıkları kimler oldu?

 Yeni sezonun başlamasıyla birlikte yaz boyunca özlediğimiz diziler birbiri ardına ekranlardaki yerini aldı. İşte geçen hafta; “Ufak Tefek Cinayetler”, “Erkenci Kuş”, “Koca Koca Yalanlar”, “Yasak Elma” ve “İstanbullu Gelin”de izlerken en sevdiğimiz kombinler ve adresleri… 

Ufak Tefek Cinayetler” her zaman olduğu gibi bu hafta da kadınlarıyla göz kamaştırdı.

Geçtiğimiz hafta dizi dünyasının en şıkları kimler oldu

Merve’nin nar çiçeği V yakalı elbisesi Beymen imzalı (459 TL), meşhur cheesecake’ini sunduğu kek taşıyıcı ise Mackenzi&Childs, 1895 TL. 

Geçtiğimiz hafta dizi dünyasının en şıkları kimler oldu

Oya’nın gri ekoseli takımı Forever New imzalı. Üst, 329,90 TL, pantolon ise 349,90 TL.

Geçtiğimiz hafta dizi dünyasının en şıkları kimler oldu

 

Oya’nın bu kombinle birlikte kullandığı çantası Rossea, 1390 TL.

Geçtiğimiz hafta dizi dünyasının en şıkları kimler oldu

 

Pelin’in kombini The Root, çantası ise Mango 299,99 TL.

Geçtiğimiz hafta dizi dünyasının en şıkları kimler oldu

 

Merve’nin yeşil askılı, düğmeli bluzu My Best Friends, fiyatı 1250 TL.

Geçtiğimiz hafta dizi dünyasının en şıkları kimler oldu

 

Koca Koca Yalanlar”da Sude’nin giydiği bordo elbise Raisa&Vanessa tasarımı, fiyatı 499 TL.

Geçtiğimiz hafta dizi dünyasının en şıkları kimler oldu

 

Nilgün’ün bu sahnede giydiği mavi kolları hareketli bluzu adL, fiyatı 99,90 TL.

Geçtiğimiz hafta dizi dünyasının en şıkları kimler oldu

 

Yasak Elma”da bu haftanın en dikkat çekici ismi yine Ender karakteri oldu. Ender’in siyah pırıltılı tulumu Davet Çok Elbisem Yok’tan.

Geçtiğimiz hafta dizi dünyasının en şıkları kimler oldu

 

Yıldız’ın bir omzu açıkta bırakan beyaz ceketi Nisse, fiyatı 899 TL.

Geçtiğimiz hafta dizi dünyasının en şıkları kimler oldu

 

Erkenci Kuş”ta Sanem’in giydiği beyaz askılı elbise Atölye No6, fiyatı 550 TL. Küpeleri ise House of Mahnik, 258 TL.

Geçtiğimiz hafta dizi dünyasının en şıkları kimler oldu

 

Can’ın bu sahnedeki gömleği Calvin Klein, 414 TL.

Geçtiğimiz hafta dizi dünyasının en şıkları kimler oldu

 

İstanbullu Gelin”de Süreyya’nın kombinine göz atalım. Süreyya’nın askılı crop bluzu Mango 69,90 TL, eteği Mango 179,99 TL. Çantası ise Tulla, 557 TL.

Geçtiğimiz hafta dizi dünyasının en şıkları kimler oldu

 

Süreyya’nın bu sahnede giydiği siyah desenli gömlek elbisesi Mavi, 149,99 TL.

 

Sevdiğiniz dizilerde stillerini takip ettiğiniz karakterlerin nereden giyindiklerini merak ediyor ve satın almak istiyor musunuz? O halde, bu uygulama tam size göre… 

Daha fazlası için Ekranda uygulamasını IOS ve Android’ten indirebilirsiniz.

 

Android : http://knld.co/ekranda-a 
IOS : http://knld.co/ekranda-ios

 

 

 

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Hande Yener’den benzerlik yorumu: Doktorumuz aynıdır

Buse Terim isyan etti! Hadise destek verdi: Öyle kötü kalplisiniz ki....

Ünlü oyuncu 16 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi

Hülya Avşar’ı yağmur dahi durduramadı