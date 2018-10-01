Geçtiğimiz hafta dizi dünyasının en şıkları kimler oldu?
Yeni sezonun başlamasıyla birlikte yaz boyunca özlediğimiz diziler birbiri ardına ekranlardaki yerini aldı. İşte geçen hafta; “Ufak Tefek Cinayetler”, “Erkenci Kuş”, “Koca Koca Yalanlar”, “Yasak Elma” ve “İstanbullu Gelin”de izlerken en sevdiğimiz kombinler ve adresleri…
“Ufak Tefek Cinayetler” her zaman olduğu gibi bu hafta da kadınlarıyla göz kamaştırdı.
Merve’nin nar çiçeği V yakalı elbisesi Beymen imzalı (459 TL), meşhur cheesecake’ini sunduğu kek taşıyıcı ise Mackenzi&Childs, 1895 TL.
Oya’nın gri ekoseli takımı Forever New imzalı. Üst, 329,90 TL, pantolon ise 349,90 TL.
Oya’nın bu kombinle birlikte kullandığı çantası Rossea, 1390 TL.
Pelin’in kombini The Root, çantası ise Mango 299,99 TL.
Merve’nin yeşil askılı, düğmeli bluzu My Best Friends, fiyatı 1250 TL.
“Koca Koca Yalanlar”da Sude’nin giydiği bordo elbise Raisa&Vanessa tasarımı, fiyatı 499 TL.
Nilgün’ün bu sahnede giydiği mavi kolları hareketli bluzu adL, fiyatı 99,90 TL.
“Yasak Elma”da bu haftanın en dikkat çekici ismi yine Ender karakteri oldu. Ender’in siyah pırıltılı tulumu Davet Çok Elbisem Yok’tan.
Yıldız’ın bir omzu açıkta bırakan beyaz ceketi Nisse, fiyatı 899 TL.
“Erkenci Kuş”ta Sanem’in giydiği beyaz askılı elbise Atölye No6, fiyatı 550 TL. Küpeleri ise House of Mahnik, 258 TL.
Can’ın bu sahnedeki gömleği Calvin Klein, 414 TL.
“İstanbullu Gelin”de Süreyya’nın kombinine göz atalım. Süreyya’nın askılı crop bluzu Mango 69,90 TL, eteği Mango 179,99 TL. Çantası ise Tulla, 557 TL.
Süreyya’nın bu sahnede giydiği siyah desenli gömlek elbisesi Mavi, 149,99 TL.
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