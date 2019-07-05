Geçmişi Olmayan Adam oyuncuları kimler?
Geçmişi Olmayan Adam filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Amerikan yapımı olan Geçmişi Olmayan Adam, 20 Eylül 2002 tarihinde vizyona girmişti. Peki, Geçmişi Olmayan Adam filminin oyuncuları kimler?
Bourne serisinin ilk filmi olan Geçmişi Olmayan Adam filminin yönetmenliğini ve yapımcılığını Doug Liman üstleniyor. Geçmişi Olmayan Adam filminin oyuncuları arasında Matt Damon, Franka Potente, Chris Cooper, Clive Owen ve Brian Cox yer alıyor.
KONUSU
Bir İtalyan balıkçı teknesi, ölmek üzere bir adamı bularak kurtarır. Genç adam iyileştiğinde, ciddi bir hafıza kaybı geçirdiği anlaşılır. Kim olduğunu ve o hale nasıl düştüğünü hatırlamamaktadır. Kim olduğunu araştırırken, bazı özel yetenekleri olduğunu far keder. Yakın dövüş ve yabancı dillere inanılmaz yatkınlığı vardır. Marie adlı güzel kadının da yardımıyla kendisini öldürmeye çalışan suikastçilerden kaçarak kimliğini bulmaya çalışır...
Yorumları Göster
Yorumları Gizle