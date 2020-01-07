Geçmiş Olsun oyuncuları ve konusu nedir? İşte, Geçmiş Olsun filminin oyuncu kadrosu

Geçmiş Olsun oyuncuları arasında Müge Boz, Füsun Demirel gibi önemli isimler yer alıyor. Geçmiş Olsun filminin konusu, insanlığın neredeyse tamamının yok olduğu bir dünyada sevdiği kadını bulmaya çalışan genç bir adamın hikayesini anlatıyor. Saffet, sevdiği kadın Tuğba’ya kavuşmak için her şeyi yapmaya hazır olan bir genç bir adamdır. Genç kadının kalbini kazanmak için elinden gelenin fazlasını yapan Saffet, sonunda Tuğba’nın kalbine girmeyi başarır. Tam her şey yoluna girip, evlilik hazırlıkları yapılırken, kayınçosu Tarık’ın yaptığı ahmaklık sonucu Tarık ve Saffet komaya girer. Ancak onun Tuğba’ya duyduğu aşk komayı atlatmasını sağlar. Aradan geçen 3 yılın ardından uyanan Saffet, artık Tuğba’ya kavuşmasının önünde hiçbir engelin olmadığını düşünürken, dünyada insanlığın yok olduğunu öğrenir. Saffet’in komada olduğu sırada dünyaya giren bir virüs, insanların neredeyse tamamının yok olmasına neden olmuştur. Dünya üzerinde kalan sayılı insanlardan birinin de Tuğba olduğunu öğrenen Saffet, sevdiği kadına ulaşabilmek için kayınçosu ile birlikte zorlu bir yolculuğa çıkar.

Geçmiş Olsun filminin oyuncuları ise şu şekilde;

Toygan Avanoğlu

Cihan Şimşek

Müge Boz

Alper Saldıran

Füsun Demirel

Ali Rıza Tanyeli

Sinan Bengier

Suzan Aksoy

Gülhan Tekin