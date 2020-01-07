MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriGeçmiş Olsun oyuncuları ve konusu nedir? İşte, Geçmiş Olsun filminin oyuncu kadrosu
GeriTelevizyon Geçmiş Olsun oyuncuları ve konusu nedir? İşte, Geçmiş Olsun filminin oyuncu kadrosu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
Haber Giriş: 07.01.2020 - 16:53,Son Güncelleme:/

Geçmiş Olsun oyuncuları ve konusu nedir? İşte, Geçmiş Olsun filminin oyuncu kadrosu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Geçmiş Olsun oyuncuları ve konusu nedir? İşte, Geçmiş Olsun filminin oyuncu kadrosu

Geçmiş Olsun oyuncuları, ekran başındaki izleyicilerin sorguladığı konular arasında yer aldı. Geçmiş Olsun oyuncuları ve konusu hakkında bilgi edinmek isteyen seyirciler, internet üzerinden karakterleri araştırıyor. Peki, Geçmiş Olsun oyuncuları ve konusu nedir? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler

Geçmiş Olsun oyuncuları arasında Müge Boz, Füsun Demirel gibi önemli isimler yer alıyor. Geçmiş Olsun filminin konusu, insanlığın neredeyse tamamının yok olduğu bir dünyada sevdiği kadını bulmaya çalışan genç bir adamın hikayesini anlatıyor. Saffet, sevdiği kadın Tuğba’ya kavuşmak için her şeyi yapmaya hazır olan bir genç bir adamdır. Genç kadının kalbini kazanmak için elinden gelenin fazlasını yapan Saffet, sonunda Tuğba’nın kalbine girmeyi başarır. Tam her şey yoluna girip, evlilik hazırlıkları yapılırken, kayınçosu Tarık’ın yaptığı ahmaklık sonucu Tarık ve Saffet komaya girer. Ancak onun Tuğba’ya duyduğu aşk komayı atlatmasını sağlar. Aradan geçen 3 yılın ardından uyanan Saffet, artık Tuğba’ya kavuşmasının önünde hiçbir engelin olmadığını düşünürken, dünyada insanlığın yok olduğunu öğrenir. Saffet’in komada olduğu sırada dünyaya giren bir virüs, insanların neredeyse tamamının yok olmasına neden olmuştur. Dünya üzerinde kalan sayılı insanlardan birinin de Tuğba olduğunu öğrenen Saffet, sevdiği kadına ulaşabilmek için kayınçosu ile birlikte zorlu bir yolculuğa çıkar. 

Geçmiş Olsun filminin oyuncuları ise şu şekilde;

Toygan Avanoğlu

Geçmiş Olsun oyuncuları ve konusu nedir İşte, Geçmiş Olsun filminin oyuncu kadrosu

Cihan Şimşek

Geçmiş Olsun oyuncuları ve konusu nedir İşte, Geçmiş Olsun filminin oyuncu kadrosu

Müge Boz

Geçmiş Olsun oyuncuları ve konusu nedir İşte, Geçmiş Olsun filminin oyuncu kadrosu

Alper Saldıran

Geçmiş Olsun oyuncuları ve konusu nedir İşte, Geçmiş Olsun filminin oyuncu kadrosu

Füsun Demirel

Geçmiş Olsun oyuncuları ve konusu nedir İşte, Geçmiş Olsun filminin oyuncu kadrosu

Ali Rıza Tanyeli

Geçmiş Olsun oyuncuları ve konusu nedir İşte, Geçmiş Olsun filminin oyuncu kadrosu

Sinan Bengier

Geçmiş Olsun oyuncuları ve konusu nedir İşte, Geçmiş Olsun filminin oyuncu kadrosu

Suzan Aksoy

Geçmiş Olsun oyuncuları ve konusu nedir İşte, Geçmiş Olsun filminin oyuncu kadrosu

Gülhan Tekin

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle