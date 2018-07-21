Gani Müjde kimdir? Kaç yaşında ve nereli?
Dizi ve filmlerin aranan ismi Gani Müjde, kariyeri boyunca kimi zaman pek çok yapımın senaryosunu yazan kimi zaman ise yapımcılığını üstlenen bir isim. Özellikle 1999 yılında vizyona giren Kahpe Bizans filmi ile geniş kitleler tarafından tanınan Gani Müjde'nin çok sayıda film ve dizi projesine katkıda bulunduğu biliniyor. Peki, Gani Müjde kimdir? Kaç yaşında ve nereli?
Karikatürist, senarist, yönetmen ve sunucu Gani Müjde'nin kim olduğu çok sayıda kişi tarafından merak ediliyor. "Gani Müjde kimdir?" sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, ünlü isim hakkında merak ettikleri sorulara yanıt arıyor. İşte, unutulmaz projelere imza atan Gani Müjde hakkında merak edilen detaylar...
GANİ MÜJDE KİMDİR
1959 yılında İstanbul'da, Kosovalı göçmen bir ailenin dördüncü ve son çocuğu olarak dünyaya gelen Gani Müjde, Güngören İzzet Ünver Lisesi'ni bitirmesinin ardından üniversite eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Sinema - Televizyon Bölümü'nde tamamladı.
Lise yıllarında karikatüre olan ilgisi nedeni ile Gırgır dergisine gidip gelirken zamanla dergide çalışmaya başlayan Gani Müjde, Sekiz yıla yakın bir süre Gırgır ve Fırt dergilerinde çalıştı. Laklak adlı dergide bir süre editörlük yaptı. Sonra bir grup arkadaşı ile birlikte ayrılıp Limon dergisini kurdu. Bu dergide "Peynir Gemisi" başlığı altında sürekli yazılar yazmaya başladı. Tükenmezkalem adlı bir yazım ve prodüksiyon şirketi kurdu. Sanatçı Belma Canciğer ile evli olan Müjde'nin, Ece Su ve Arda adında iki çocuğu vardır.
Kariyeri boyunca çok sayıda projeye farklı kademelerde katkı sağlayan Gani Müjde, 1988 yılında Şener Şen ve Uğur Yücel'in başrollerinde yer aldığı "Arabesk" filminin senaryosunu kaleme alan isim olarak dikkat çekti. 1999 yılında Mehmet Ali Erbil, Demet Şener, Cem Davran, Hande Ataizi ve Sümer Tilmaç gibi usta isimlerin rol aldığı "Kahpe Bizans" adlı filmin senaryosunu yazdı ve yönetti. Ünlü isim 2007 yılında Ata Demirer ve Vildan Atasever'in başrollerde yer aldığı "Osmanlı Cumhuriyeti" filminde de yine hem senarist hem de yönetmen olarak görev aldı.
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