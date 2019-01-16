Gamze Özçelik kimdir?
Oyunculuğu bıraktıktan sonra dernek kurup yardım faaliyetlerini artıran oyuncu Gamze Özçelik, yaptığı yardımlar ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Gamze Özçelik, en son ‘Kutulamâre’ dizisinin kadrosunda yer almıştı. İşte, Gamze Özçelik’in hayatına ilişkin bilgiler
Türk oyuncu, sunucu ve model Gamze Özçelik, 26 Ağustos 1982 tarihinde dünyaya geldi. Maltepe Anadolu Lisesi ve Bilgi Üniversitesi’nde eğitimini tamamladıktan sonra, 1999’da Elite Model Look Ipek güzeli, 2000’de Miss Turkey 2. güzeli seçilmiştir. Çocukluk yıllarında psikolog veya iç mimar olmak isteyen Gamze Özçelik, modelliğin yerine oyunculuk yapmaya başladı. İlk olarak Okan Yalabık ve Erken Petekkaya’nın başrollerini paylaştığı Serseri dizisiyle dikkatleri üzerine çekti. ‘Seni Seviyorum’ isimli tiyatro oyununda oynadı. Arka Sokaklar isimli polisiye dizide Zeynep karakterini canlandırdı. Buzda Dans, Popstar, Türkstar gibi yarışma programlarının sunuculuğunu üstlendi ve birçok özel gecenin sunumunu yaptı. Arka Sokaklar dizisindeki rol arkadaşı Uğur Pektaş’la 2008’de evlenen ve 1 çocuk sahibi olan Gamze Özçelik, 2011’de boşandı. İkilinin ikinci kez nikah masasına oturacağı iddia edildi. ancak Gamze Özçelik, söz konusu iddiaları yalandı.
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