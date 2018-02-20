Gamze Aksu kimdir? Survivor Gamze diskalifiye olacak mı?

1988 yılında dünyaya gelen Gamze Aksu, çok küçük yaşlardayken artistik jimnastiğe merak sardı ve tam 14 yıl bu sporu devam ettirdi. Sport hayatına kule atlama sporuyla devam eden Gamze Aksu, Modern Dans Bölümü’ne girdikten sonra sakatlama yaşadı ve bu nedenle Opera Bölümü’ne yatay geçiş yaptı. Sonrasında İzmir’de Paprika Grubu’nu kuran Gamze Aksu, uzun süre şarkı söyledi. Grubu ile İzmir’de, İstanbul’da konserler verdi.

Senaryosu Gülse Birsel tarafından yazılan ve D Productions tarafından prodüksiyonu gerçekleştirilen Yalan Dünya dizisinde konuk oyuncu olarak katıldıktan sonra çeşitli kliplerde ve reklamlarda rol aldı. Şahan Gökbakar'ın Recep İvedik 4 filminde "Ebru" rolünde oynayan Gamze Aksu, Survivor 2018 All Starlar-Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler takımında mücadele ediyor.

Gamze Aksu, son olarak bir döneme damga vuran Muhteşem Yüzyıl dizisinde de izleyici önüne çıktı. Gamze Aksu son olarak, Survivor yarışmasında geçirdiği sakatlıkla gündeme geldi.