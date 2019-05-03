Game of Thrones'un 8. sezon 4. bölümü ne zaman yayınlanacak?
Tüm dünyada ve ülkemizde milyonlarca hayran kitlesi olan ve izleme rekorları kıran dizi Game Of Thrones'un 8. sezonunda ilk 3 bölüm geride kaldı. Gözler şimdi 8. sezon 4. bölümün yayınlanacağı tarihte. Peki, Game of Thrones'un 8. sezon 3. bölümü ne zaman yayınlanacak?
Game Of Thrones 8. sezon heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Game Of Thrones'un 8. sezon 4. bölümü hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Dizinin yeni bölümünde savaşın ayak sesleri duyulmaya başlanacak. İşte, Game of Thrones 8. sezon 4. bölüm fragmanı ve yayın tarihi...
Game of Thrones'un 8. Sezon 4. bölümü, 5 Mayıs'ta yayınlanacak. Amerika'da yayınlanan dizi Türkiye saati sabaha karşı 04.00‘te izleyicilerle buluşacak.
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