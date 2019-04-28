Game of Thrones'un 8. sezon 3. bölümü ne zaman yayınlanacak?
Tüm dünyada ve ülkemizde milyonlarca hayran kitlesi olan ve izleme rekorları kıran dizi Game Of Thrones'un 8. sezonunda ilk 2 bölüm geride kaldı. Gözler şimdi 8. sezon 3. bölümün yayınlanacağı tarihte. Peki, Game of Thrones'un 8. sezon 3. bölümü ne zaman yayınlanacak?
Game Of Thrones 8. sezon heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Game Of Thrones'un 8. sezon 3. bölümü hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Dizinin yeni bölümünde savaşın ayak sesleri duyulmaya başlanacak. İşte, Game of Thrones 8. sezon 3. bölüm fragmanı ve yayın tarihi...
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Akgezenlere karşı bir ittifak oluşturan Jon Snow ve Khallesi, çevrelerine binlerce asker toplamıştır. Amacı kuzeyi ele geçirmek ve Bran'i ortadan kaldırmak olan Akgezenler ise ele geçirdikleri Ejderhalarla büyük savaşın ağır basan tarafı olduklarını gözler önüne serecek.
Dizinin yeni bölüm fragmanında Akgezenlere karşı cephe hazırlanmıştır. Artık yapılması gereken tek şey, savaşın kazananını belirlemek üzere harekete geçmektir.
GAME OF THRONES 8. SEZON 3. BÖLÜMÜ NE ZAMAN?
Game of Thrones'un 8. Sezon 3. bölümü 28 Nisan'ı 29 Nisan'a bağlayan gece yayınlanacak. Amerika'da yayınlanan dizi Türkiye saati sabaha karşı 04.00‘te izleyicilerle buluşacak.
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