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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
15.04.2019 - 08:31, Son Güncelleme:

Game Of Thrones'un yeni sezon bölümleri ne zaman? Game Of Thrones'un yeni bölümleri saat kaçta?

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Game Of Thrones'un yeni sezon bölümleri ne zaman? Game Of Thrones'un yeni bölümleri saat kaçta?

Dünya çapında milyonlarca izleyicisi olan Game of Thrones dizisinin sekizinci ve final sezonunda heyecan başladı. Dizinin hayranları heyecanla yeni bölümleri beklerken, dizinin yeni sezonuna ait bölümlerin ne zaman saat kaçta yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Game Of Thrones'ın yeni sezon bölümleri ne zaman? Game Of Thrones'ın yeni bölümleri saat kaçta?

Dünyada milyonlarca izleyecinin merakla beklediği efsane dizi Game of Thrones'la ilgili detaylar, yeni sezon bölümlerinin yayın tarihi öncesi merak konusu oldu. İşte, tüm dünyayı kasıp kavuran bir dizi olan Game Of Thrones'un 8. sezonu hakkında detaylar...

Game Of Thrones takipçilerinin beklediği gün geldi çattı. Dizinin resmi kanalı HBO’dan yapılan açıklamada dizinin final sezonu olan 8. sezonunun 14 Nisan’da başlayacağı duyurulmuştu. George R. R. Martin’in fantastik hikâyesi, 8. sezonla birlikte final yaparak ekranlara veda edecek. Game of Thrones 8. sezon 1. Bölümü ABD'de 14 Nisan'da yayınlandı.

Dizi Türkiye saati ile 14 Nisan’ı 15 Nisan’a bağlayan gece, sabaha karşı 04.00‘te Türkçe altyazılı olarak yayınlandı. Dizinin tekrarı ise 15 Nisan akşamı olacak.

TARİHLERİ VE SÜRELERİ

Game of Thrones'un 8. sezon bölüm tarihleri ve süreleri şöyle olacak:
1. Bölümü 14 Nisan’da yayınlanacak ve 54 dakikadan oluşacak
2, Bölümü 21 Nisan’da yayınlanacak ve 58 dakikadan oluşacak
3. Bölümü 28 Nisan’da yayınlanacak ve 1 saat 22 dakikadan oluşacak
4. Bölümü 5 Mayıs’ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak
5. Bölümü 12 Mayıs’ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak
6. Bölümü 19 Mayıs’ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak

DİZİYE DAİR DETAYLAR

Dizinin en uzun bölüm rekoru yeni sezonda kırılıyor. Zira 7. sezon final bölümü 1 saat 21 dakika iken, yeni sezonun üçüncü bölümünün 1 saat 22 dakika uzunluğunda olacağı açıklandı. Sezonun final bölümünün ise 1 saat 20 dakika süreceği belirtiliyor.

Game Of Thronesun yeni sezon bölümleri ne zaman Game Of Thronesun yeni bölümleri saat kaçta

Dizinin en çok rol alan karakteri 9 saat 9 dakika ile Tyrion Lannister olurken, dizideki karakterler en çok göğsünden bıçaklanarak veya yanarak hayatını kaybetti.

Game Of Thronesun yeni sezon bölümleri ne zaman Game Of Thronesun yeni bölümleri saat kaçta

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