Game of Thrones’a Türk aktör
‘Diriliş Ertuğrul’ ve ‘Payitaht Abdülhamid’ ile ünlenen Alper Atak, dünya çapında büyük ilgi gören ABD yapımı ‘Game of Thrones’un yakında çekilecek sinema filminde rol alacak.
TRT’de yayınlanan “Diriliş Ertuğrul” dizisinde canlandırdığı ‘Antheus’ karakteriyle yıldızı parlayan, ardından “Payitaht Abdülhamid”de Holo Paşa rolüyle seyirci karşısına çıkan Alper Atak, kariyerinde büyük bir sıçrama yaptı. Atak, HBO’nun kült dizisi “Game of Thrones”un yakında çekilmesi planlanan sinema filminin oyuncu kadrosuna seçildi.
SÖZLEŞME YAPILDI
Önceki gün Nişantaşı’nda görüntülenen Alper Atak, aldığı davet üzerine ABD’ye gidip film ekibiyle görüştüğünü söyledi: “Game of Thrones’un sinema filmi için gelen davet üzerine gittik görüşmelerimizi yaptık. Sinema filminde benimle çalışacaklarını söylediler. Şimdi kendilerinden çekimler için haber bekliyorum. Oynayacağım rol de belli ama sözleşmem gereği bunu söylemem doğru olmaz. Benim için çok heyecan verici. Görüşme süreci de güzel bir tecrübe oldu.” Oyuncu, “Sizinle nasıl bağlantı kuruldu?” sorusuna da şöyle yanıt verdi: “Geçen yıl San Francisco Eyalet Üniversitesi’nin Tiyatro Bölümü’nde 6 ay boyunca İleri Oyunculuk dersleri almıştım. Oradaki bir hocamızın aracılığıyla bağlantı kuruldu benimle.”
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