Game of Thrones’a Türk aktör

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriGame of Thrones’a Türk aktör
GeriTelevizyon Game of Thrones’a Türk aktör
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
05.07.2019 - 09:43, Son Güncelleme:

Game of Thrones’a Türk aktör

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Game of Thrones’a Türk aktör

‘Diriliş Ertuğrul’ ve ‘Payitaht Abdülhamid’ ile ünlenen Alper Atak, dünya çapında büyük ilgi gören ABD yapımı ‘Game of Thrones’un yakında çekilecek sinema filminde rol alacak.

TRT’de yayınlanan “Diriliş Ertuğrul” dizisinde canlandırdığı ‘Antheus’ karakteriyle yıldızı parlayan, ardından “Payitaht Abdülhamid”de Holo Paşa rolüyle seyirci karşısına çıkan Alper Atak, kariyerinde büyük bir sıçrama yaptı. Atak, HBO’nun kült dizisi “Game of Thrones”un yakında çekilmesi planlanan sinema filminin oyuncu kadrosuna seçildi.
SÖZLEŞME YAPILDI
Önceki gün Nişantaşı’nda görüntülenen Alper Atak, aldığı davet üzerine ABD’ye gidip film ekibiyle görüştüğünü söyledi: “Game of Thrones’un sinema filmi için gelen davet üzerine gittik görüşmelerimizi yaptık. Sinema filminde benimle çalışacaklarını söylediler. Şimdi kendilerinden çekimler için haber bekliyorum. Oynayacağım rol de belli ama sözleşmem gereği bunu söylemem doğru olmaz. Benim için çok heyecan verici. Görüşme süreci de güzel bir tecrübe oldu.” Oyuncu, “Sizinle nasıl bağlantı kuruldu?” sorusuna da şöyle yanıt verdi: “Geçen yıl San Francisco Eyalet Üniversitesi’nin Tiyatro Bölümü’nde 6 ay boyunca İleri Oyunculuk dersleri almıştım. Oradaki bir hocamızın aracılığıyla bağlantı kuruldu benimle.”

Game of Thrones’a Türk aktör


Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber
3 günde 3 kilo verdim
Evlilik sorusuna anneden müdahale
4 saatlik yemek
Aşıklar tatilde!