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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.10.2019 - 12:03, Son Güncelleme:

Game Of Thrones yerine House Of The Dragon sürprizi!

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Game Of Thrones yerine House Of The Dragon sürprizi!

Game Of Thrones efsanesinin ardından yeni projeye hazırlandığını duyuran yapımcı HBO, House Of The Dragon isimli yapım hakkında açıklamasını yaptı. Yapılan açıklamaya göre Naomi Watts'ın kadrosunda bulunduğu dizi projesinin ise iptal edildiği yola House Of The Dragon ile devam edileceği öğrenildi. Peki, Game Of Thrones yerine gelecek olan House Of The Dragon'un konusu ne olacak? İşte, yeni yapım hakkında bazı bilgiler

Finaliyle büyük bir çoğunluğu hayal kırıklığına uğratan Game Of Thrones, yeni bir diziye ilham kaynağı oluyor. Yapımcı HBO'nun yaptığı açıklamaya göre House Of The Dragon adı verilen dizi, Game Of Thrones evreninde geçecek ancak 300 yıl öncesini anlatacak.

Türkçe karşılığı "Ejderha'nın Evi" olan House Of The Dragon dizisinin, Targaryen'lerin geçmişini anlatacağı düşünülüyor. House Of The Dragon dizisinin senaristi ise Game Of Thrones kitaplarının yazarı George RR Martin olacak.

HOUSE OF THE DRAGON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

House Of The Dragon dizisinin ne zaman yayına başlayacağına dair henüz bir bilgi verilmedi. Ancak Game Of Thrones dizisindeki çekim ve yayın süreci düşünülürse, çekimlerinin bu ay başlaması halinde dizinin 2021 yılında yayında olacağı söylenebilir.

HBO programlama başkanı Casey Bloys House Of The Dragon dizisi hakkında, “Targaryen Hanedanı’nın kökenlerini, Westeros’un daha önceki günlerini ve bilinmeyen daha birçok şeyi izleyicilerle birlikte keşfetmeyi dört gözle bekliyoruz” sözlerini sarf etti.

YAYINCI KURULUŞUN HBO OLMASI BEKLENİYOR

Genellikle anlaşmalı kanallarda yayınlanan HBO dizileri için yeni dönemde bir yenilik gündeme gelecek. Online yayın platformları arasında yer almaya hazırlanan HBO, 2020 yılının bahar aylarında HBO Max isimli platform ile Netflix gibi markalara rakip olacak. 

İLK SEZON 10 BÖLÜM SÜRECEK

House of the Dragon dizisinin ilk sezonu 10 bölümden oluşacak. Ryan Condal'ın yapımcısı olduğu serinin pilot bölümünü, Game of Thrones’un yönetmenlerinden Miguel Sapochnik üstlenecek.

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