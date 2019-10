Game Of Thrones yerine House Of The Dragon sürprizi!

Finaliyle büyük bir çoğunluğu hayal kırıklığına uğratan Game Of Thrones, yeni bir diziye ilham kaynağı oluyor. Yapımcı HBO'nun yaptığı açıklamaya göre House Of The Dragon adı verilen dizi, Game Of Thrones evreninde geçecek ancak 300 yıl öncesini anlatacak.

Türkçe karşılığı "Ejderha'nın Evi" olan House Of The Dragon dizisinin, Targaryen'lerin geçmişini anlatacağı düşünülüyor. House Of The Dragon dizisinin senaristi ise Game Of Thrones kitaplarının yazarı George RR Martin olacak.

HOUSE OF THE DRAGON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

House Of The Dragon dizisinin ne zaman yayına başlayacağına dair henüz bir bilgi verilmedi. Ancak Game Of Thrones dizisindeki çekim ve yayın süreci düşünülürse, çekimlerinin bu ay başlaması halinde dizinin 2021 yılında yayında olacağı söylenebilir.

HBO programlama başkanı Casey Bloys House Of The Dragon dizisi hakkında, “Targaryen Hanedanı’nın kökenlerini, Westeros’un daha önceki günlerini ve bilinmeyen daha birçok şeyi izleyicilerle birlikte keşfetmeyi dört gözle bekliyoruz” sözlerini sarf etti.

YAYINCI KURULUŞUN HBO OLMASI BEKLENİYOR

Genellikle anlaşmalı kanallarda yayınlanan HBO dizileri için yeni dönemde bir yenilik gündeme gelecek. Online yayın platformları arasında yer almaya hazırlanan HBO, 2020 yılının bahar aylarında HBO Max isimli platform ile Netflix gibi markalara rakip olacak.

İLK SEZON 10 BÖLÜM SÜRECEK

House of the Dragon dizisinin ilk sezonu 10 bölümden oluşacak. Ryan Condal'ın yapımcısı olduğu serinin pilot bölümünü, Game of Thrones’un yönetmenlerinden Miguel Sapochnik üstlenecek.