Game Of Thrones yeni sezon ne zaman? 8. sezon yayın tarihi belli oldu
Dünya çapında ilgiyle izlenen Game Of Thrones'un yeni sezon tarihine yönelik araştırmalar 2018'in son aylarında yoğunluk kazandı. Popüler dizinin fanatik takipçileri yeni sezona dair araştırmalarını sürdürürken, 8. sezonun yayın tarihine ilişkin beklenen açıklama geldi. Peki, Game Of Thrones yeni sezon ne zaman? Game Of Thrones 8. sezon ne zaman başlayacak?
Ünlü yazar George R.R. Martin'in kitap serisinden televizyona uyarlanan ve izlenme rekorları kıran dizi Game Of Thrones'un merakla beklenen 8. yeni sezonuna dair tarih bilgisi netleşmeye başladı. Dizide "Jon Snow" karakterine hayat veren Kit Harington, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 8. sezon yayın tarihi hakkında bilgi verdi. İşte, Game Of Thrones'un 8. sezon yayın tarihi...
7. sezon finali 31 milyon kişi tarafından izlenen ve tüm dünyayı kasıp kavuran bir dizi olan Game Of Thrones'un 8. sezonunun ne zaman başlayacağı belli oldu. Popüler dizide "Jon Snow" rolü izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Kit Harington, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Game of Thrones 8. sezon 1. bölümünün yayınlanacağı tarihi 2019 Nisan ayı olarak işaret etti.
YENİ SEZON KAÇ BÖLÜM OLACAK?
Game Of Thrones'un yapımcısı HBO'dan yapılan resmi açıklamaya göre Game of Thrones 8. sezon 1. bölümün yayınlanma tarihi 2019 olacak. Sezonda 6 bölüm olacağının altı çizilirken, David Benioff & D.B. Weiss, David Nutter ve Miguel Sapochnik sezon boyunca yönetmen koltuğunda oturacak. Sezonun senaristleri ise David Benioff & D.B. Weiss, Bryan Cogman ve Dave Hill olacak.
GAME OF THRONES'UN GENEL KONUSU
Yazların onlarca yıl, kışların ise bir ömür sürebildiği bir diyar, içten içe nifakla kaynamaktadır. Köklerini saldıkları topraklar kadar soğuk ve sert olan Starklar'ın kalesi Kıştepesi'nin kuzeyinde, Yedi Krallık'ı koruyan Sur'un ardında tekinsiz güçler toplanmaktadır. Kuşkulu bir ölümün ardından kralı ve dostu tarafından saltanat makamı olan güneye çağırılan Eddard Stark kendisini Demir Taht'ı arzulayanların baş döndürücü entrikalarının arasında bulur.
Dostuyla düşmanını, gerçekle yalanı ayırt edemez olan Eddard'ın ne kıyısında yürüdüğü uçurumdan, ne de Ejderkrallar'ın soyundan gelen sürgün Targaryen kardeşlerin taştan ejder yumurtaları ve soylu atların sırtında serpilen iktidar düşlerinden haberi vardır. Kış, Starklar ve yandaşları için olduğu kadar Yedi Krallık için de uğursuz alametlerle gelmektedir. Taht mücadeleleri her zamankinden daha sert geçecektir.
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