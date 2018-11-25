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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
25.11.2018 - 19:16, Son Güncelleme:

Game Of Thrones yeni sezon ne zaman? 8. sezon yayın tarihi belli oldu

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Game Of Thrones yeni sezon ne zaman? 8. sezon yayın tarihi belli oldu

Dünya çapında ilgiyle izlenen Game Of Thrones'un yeni sezon tarihine yönelik araştırmalar 2018'in son aylarında yoğunluk kazandı. Popüler dizinin fanatik takipçileri yeni sezona dair araştırmalarını sürdürürken, 8. sezonun yayın tarihine ilişkin beklenen açıklama geldi. Peki, Game Of Thrones yeni sezon ne zaman? Game Of Thrones 8. sezon ne zaman başlayacak?

Ünlü yazar George R.R. Martin'in kitap serisinden televizyona uyarlanan ve izlenme rekorları kıran dizi Game Of Thrones'un merakla beklenen 8. yeni sezonuna dair tarih bilgisi netleşmeye başladı. Dizide "Jon Snow" karakterine hayat veren Kit Harington, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 8. sezon yayın tarihi hakkında bilgi verdi. İşte, Game Of Thrones'un 8. sezon yayın tarihi...

7. sezon finali 31 milyon kişi tarafından izlenen ve tüm dünyayı kasıp kavuran bir dizi olan Game Of Thrones'un 8. sezonunun ne zaman başlayacağı belli oldu. Popüler dizide "Jon Snow" rolü izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Kit Harington, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Game of Thrones 8. sezon 1. bölümünün yayınlanacağı tarihi 2019 Nisan ayı olarak işaret etti.

YENİ SEZON KAÇ BÖLÜM OLACAK?

Game Of Thrones'un yapımcısı HBO'dan yapılan resmi açıklamaya göre Game of Thrones 8. sezon 1. bölümün yayınlanma tarihi 2019 olacak. Sezonda 6 bölüm olacağının altı çizilirken, David Benioff & D.B. Weiss, David Nutter ve Miguel Sapochnik sezon boyunca yönetmen koltuğunda oturacak. Sezonun senaristleri ise David Benioff & D.B. Weiss, Bryan Cogman ve Dave Hill olacak.

GAME OF THRONES'UN GENEL KONUSU

Yazların onlarca yıl, kışların ise bir ömür sürebildiği bir diyar, içten içe nifakla kaynamaktadır. Köklerini saldıkları topraklar kadar soğuk ve sert olan Starklar'ın kalesi Kıştepesi'nin kuzeyinde, Yedi Krallık'ı koruyan Sur'un ardında tekinsiz güçler toplanmaktadır. Kuşkulu bir ölümün ardından kralı ve dostu tarafından saltanat makamı olan güneye çağırılan Eddard Stark kendisini Demir Taht'ı arzulayanların baş döndürücü entrikalarının arasında bulur.

Dostuyla düşmanını, gerçekle yalanı ayırt edemez olan Eddard'ın ne kıyısında yürüdüğü uçurumdan, ne de Ejderkrallar'ın soyundan gelen sürgün Targaryen kardeşlerin taştan ejder yumurtaları ve soylu atların sırtında serpilen iktidar düşlerinden haberi vardır. Kış, Starklar ve yandaşları için olduğu kadar Yedi Krallık için de uğursuz alametlerle gelmektedir. Taht mücadeleleri her zamankinden daha sert geçecektir.

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