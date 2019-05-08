Game Of Thrones yeni bölüm ne zaman? 5. bölüm tarihi belli oldu
Game Of Thrones'un 8. sezonun 5. bölümünün ne zaman yayınlanacağı, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'deki diziseverler tarafından da merak ediliyor. Heyecan dolu 4 bölümü geride bırakan fenomen dizinin, 5. bölümünün ne zaman yayınlanacağını merak eden vatandaşlar, konuya dair bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. Peki, Game Of Thrones yeni bölüm ne zaman? Game Of Thrones'un 5. bölümü ne zaman?
Büyük finale adım adım yaklaşılan Game Of Thrones'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Tüm dünyada ve ülkemizde milyonlarca hayran kitlesi olan ve izleme rekorları kıran dizi Game Of Thrones'un 8. sezonunda ilk 4 bölüm geride kaldı. Gözler şimdi 8. sezon 5. bölümün yayınlanacağı tarihte. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
GAME OF THRONES 8. SEZON 5. BÖLÜMÜ NE ZAMAN?
Game of Thrones'un 8. Sezon 5. bölümü 12 Mayıs'ta yayınlanacak. Amerika'da yayınlanan dizi Türkiye saati sabaha karşı 04.00‘te izleyicilerle buluşacak.
Öte yandan, Game of Thrones 8. sezon 5. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Game of Thrones, 8. sezon 6. bölüm ile birlikte final yapacak ve bir dönem sona erecek.
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