Game Of Thrones bitti ama tartışmalar devam ediyor!
Dünya genelinde milyonlarca izleyicisi bulunan Game Of Thrones, 8 sezonluk macerasının ardından geçtiğimiz pazar günü son kez izleyicisinin karşısına çıktı. George R. R. Martin'in kitabından uyarlanan yüksek bütçeli dizi, final bölümünün yeterli etkiyi sağlayamaması dışında küçük hatalarla da olumsuz eleştirilerle karşı karşıya kaldı.
Dizinin dördüncü bölümünde ünlü bir kahve işletmesine ait bardağın çekim esnasında masa üzerinde unutulmasının etkisi henüz geçmezken yeni bir hata izleyicilerin gözünden kaçmadı. Dizinin final bölümünde Samwell Tarly isimli karakteri canlandıran John Bradley'in ayağının hemen altında bulunan pet su şişesi, eleştirilerin hedefi oldu.
Pazar günü final yapan dizi, başarısız bir final yaptığı gerekçesiyle izleyicilerinin tepkisini çekmişti.
Geçtiğimiz günlerde dizinin yapımcısı HBO’nun son sezonu tekrar çekmesi için internet üzerinden başlatılan imza kampanyası kısa süre içerisinde 1 milyonu geçti.
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