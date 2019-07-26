Game Of Thrones 8. Sezon yeniden çekilecek iddialarına HBO’dan yanıt!
Yayınlanan final sezonu geniş bir kitle tarafından eleştiri yağmuruna tutulan Game Of Thrones, bir internet platformunda gerçekleştirilen imza kampanyasının ardından yeniden çekilmesi ile gündemde yer almıştı. HBO yöneticisi Casey Bloys, bu kampanya üzerine Game Of Thrones 8. Sezonunun yeniden çekileceği iddialarına yanıt verdi.
Geçtiğimiz aylarda 8. Sezonu ile izleyici karşısına çıkan ve eleştiri oklarının hedefi olan Game Of Thrones, diziyi 7 sezon boyunca beğeniyle takip eden izleyicilerin başlattığı remake kampanyası, yapımcı HBO tarafından yanıtsız bırakılmadı.
HBO’dan Casey Bloys, izleyicilerin yeniden çekim talebi üzerine bir muhabire konuşan Bloys, "Çok popüler dizilerin bazen dezavantajları da oluyor. Fakat bunlardan birini söyleyecek olursam, ne zaman bitirmem gerekir diye düşünürken, bir sürü seyircinin karakterin nasıl sona gelmesi gerektiğiyle ilgili fikirleri, görüşleri oluyor." yanıtını verdi.
Herkesin dizinin son sezonuyla ilgili fikrinin olduğunu ifade eden Bloys, 8. Sezonun yeniden çekilmesinin gündemde olmadığını vurguladı. Bloys, dizinin 32 dalda Emy adaylığının son sezonun performansını gözler önüne serdiğini ifade etti.
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