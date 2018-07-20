Game Of Thrones 8. sezon ne zaman başlayacak?
Game Of Thrones dizisinin 8. sezonu hakkında tarih araştırmaları milyonlarca izleyici tarafından yapılmaya başladı. Geçtiğimiz sezon yaptığı sezon finaliyle birlikte büyük heyecan yaratan Game Of Thrones'un yeni sezonunun ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, Game Of Thrones 8. sezon ne zaman başlayacak?
Game Of Thrones 8. sezon ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı diziseverler tarafından en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Dünyaca ünlü dizi Game Of Thrones'un yayınlanan sezon finali bölümünde ejderhalardan biri ak gezenlerin eline geçmişti ve büyük bir tehdit oluşmuştu. Yeni sezonda neler yaşanacağı merak ediliyor. Peki, Game Of Thrones 8. sezon ne zaman başlayacak?
GAME OF THRONES 8. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
7. sezon finali 31 milyon kişi tarafından izlenen ve tüm dünyayı kasıp kavuran bir dizi olan Game Of Thrones'un 8. sezonunun ne zaman başlayacağı ve 8. sezonun 1. bölümünün ne zaman yayınlanacağı, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'deki dizi severler tarafından da merak ediliyor. Fenomen dizinin yeni sezonunu beklentilerin aksine 2018 yılında yayınlanmayacak. Peki, Game Of Thrones 8. yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte, merak edilen detaylar...
Game Of Thrones'un yapımcısı HBO'dan yapılan resmi açıklamaya göre Game of Thrones 8. sezon 1. bölümün yayınlanma tarihi 2019 olacak. Sezonda 6 bölüm olacağının altı çizilirken, David Benioff & D.B. Weiss, David Nutter ve Miguel Sapochnik sezon boyunca yönetmen koltuğunda oturacak. Sezonun senaristleri ise David Benioff & D.B. Weiss, Bryan Cogman ve Dave Hill olacak.
George R.R. Martin'in yazdığı kitap serisinden HBO kanalı tarafından diziye uyarlanan Game of Thrones dizisi 2019 yılında 8. sezonu ile izleyici karşısına çıkacak. Dizinin kesin yayın tarihine ilişkin yayın kuruluşu tarafından bir açıklama yapılmasa da Game Of Thrones'un sevilen oyuncularından Maisie Williams tarafından yapılan açıklamaya göre dizinin 8. sezonunun ilk bölümü 2019 yılının Nisan ayında yayında olacak.
Maisie yaptığı açıklamada; "Aralık ayında çekimlerimizi bitirdik. İlk bölüm, Nisan 2019’da yayınlanacak. 8.Sezonun her anlamıyla hazırlanması 4 ayı bulacak. Özellikle montaj işlemi, oldukça zor, acele etmenizi istemeyiz. Bu son sezonun yeteneklerimizi ve yapabileceklerimizi gösterdiğimiz bir sezon olmasını istiyoruz" dedi.
GAME OF THRONES'UN GENEL KONUSU
Yazların onlarca yıl, kışların ise bir ömür sürebildiği bir diyar, içten içe nifakla kaynamaktadır. Köklerini saldıkları topraklar kadar soğuk ve sert olan Starklar'ın kalesi Kıştepesi'nin kuzeyinde, Yedi Krallık'ı koruyan Sur'un ardında tekinsiz güçler toplanmaktadır. Kuşkulu bir ölümün ardından kralı ve dostu tarafından saltanat makamı olan güneye çağırılan Eddard Stark kendisini Demir Taht'ı arzulayanların baş döndürücü entrikalarının arasında bulur.
Dostuyla düşmanını, gerçekle yalanı ayırt edemez olan Eddard'ın ne kıyısında yürüdüğü uçurumdan, ne de Ejderkrallar'ın soyundan gelen sürgün Targaryen kardeşlerin taştan ejder yumurtaları ve soylu atların sırtında serpilen iktidar düşlerinden haberi vardır. Kış, Starklar ve yandaşları için olduğu kadar Yedi Krallık için de uğursuz alametlerle gelmektedir. Taht mücadeleleri her zamankinden daha sert geçecektir.
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