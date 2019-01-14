Game Of Thrones 8. sezon fragmanı yayında! Yapımcıdan 14 Nisan açıklaması

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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14.01.2019 - 11:20, Son Güncelleme:

Game Of Thrones 8. sezon fragmanı yayında! Yapımcıdan 14 Nisan açıklaması

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Game Of Thrones 8. sezon fragmanı yayında! Yapımcıdan 14 Nisan açıklaması

Sezon finali yaptıktan sonra izleyicilerin yeni sezon araştırmalarına başladığı Game Of Thrones, 8. sezon fragmanı ile izleyicisinin karşısına çıktı. Stark hanedanlığından geriye kalan 3 bireyin bir araya geldiği fragmanda, pişmanlıklar ön plana çıkıyor. Peki, Game Of Thrones 8. sezon ne zaman başlayacak? İşte, dizinin yeni sezon fragmanı ve bazı detaylar

Akgezenlerin ejderhalardan birisini ele geçirmesinin ardından seyri değişen Game Of Thrones, 8. sezon fragmanı ile izleyici karşısına çıktı. Stark hanedanını adeta küllerinden doğuran Jon Snow, güçlerini birleştirdiği Khalesi ile birlikte büyük bir tehlike ile yüzleşmek üzeredir. Peki, tüm bu gelişmelerin devamını ekrana getirecek olan Game Of Thrones'un 8. sezonu ne zaman başlayacak? İşte, dizinin yeni sezon fragmanı ve tüm detaylar

GAME OF THRONES 8. SEZON FRAGMANI YAYINDA

Stark hanedanlığının içerisinde büyüyen ancak asla bir Stark olarak anılmayan Jon Snow, Game Of Thrones'un 8. sezon fragmanında ön plana çıkıyor. Ailenin hayatlarını kaybeden üyeleri, Edd Stark ve Catelyn Stark'ın, Jon Snow'a yönelik pişmanlıkları, fragmanda dikkat çeken detaylar oldu.

Sansa, Arya ve Jon Snow'un bir arada yer alması, üç karakterin dizinin yeni sezonunda güçlerini birleştireceğine işaret ediyor.

GAME OF THRONES YENİ SEZONA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yayımlanan fragmanda yeni sezon tarihine de işaret eden yapımcı HBO, dizinin 14 Nisan tarihinde yayında olacağına dair bilgiye fragmanın sonunda yer verdi.

SON BÖLÜM HAKKINDA KÜÇÜK BİR ÖZET

Lannister'ların Stark ve Targaryen hanelerine verdiği ateşkes sözünü tutması gerektiğini düşünen Jamie Lannister, kuzeydeki Akgezen saldırısına karşı adamlarını hazırlamaktadır. Cersei'nin bu anlaşmanın aslında olmadığını, yalan söylediğini söylemesinin ardından tepki gösteren Jamie, hanesini terk ederek kuzeye doğru hareket etmeye başlamıştır. Diğer taraftan kuzeyde durumlar ciddi boyutlara ulaşmış ve Akgezenler ciddi ciddi saldırmaya başlamıştır.

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