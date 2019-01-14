Game Of Thrones 8. sezon fragmanı yayında! Yapımcıdan 14 Nisan açıklaması
Sezon finali yaptıktan sonra izleyicilerin yeni sezon araştırmalarına başladığı Game Of Thrones, 8. sezon fragmanı ile izleyicisinin karşısına çıktı. Stark hanedanlığından geriye kalan 3 bireyin bir araya geldiği fragmanda, pişmanlıklar ön plana çıkıyor. Peki, Game Of Thrones 8. sezon ne zaman başlayacak? İşte, dizinin yeni sezon fragmanı ve bazı detaylar
Akgezenlerin ejderhalardan birisini ele geçirmesinin ardından seyri değişen Game Of Thrones, 8. sezon fragmanı ile izleyici karşısına çıktı. Stark hanedanını adeta küllerinden doğuran Jon Snow, güçlerini birleştirdiği Khalesi ile birlikte büyük bir tehlike ile yüzleşmek üzeredir. Peki, tüm bu gelişmelerin devamını ekrana getirecek olan Game Of Thrones'un 8. sezonu ne zaman başlayacak? İşte, dizinin yeni sezon fragmanı ve tüm detaylar
GAME OF THRONES 8. SEZON FRAGMANI YAYINDA
Stark hanedanlığının içerisinde büyüyen ancak asla bir Stark olarak anılmayan Jon Snow, Game Of Thrones'un 8. sezon fragmanında ön plana çıkıyor. Ailenin hayatlarını kaybeden üyeleri, Edd Stark ve Catelyn Stark'ın, Jon Snow'a yönelik pişmanlıkları, fragmanda dikkat çeken detaylar oldu.
Sansa, Arya ve Jon Snow'un bir arada yer alması, üç karakterin dizinin yeni sezonunda güçlerini birleştireceğine işaret ediyor.
GAME OF THRONES YENİ SEZONA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yayımlanan fragmanda yeni sezon tarihine de işaret eden yapımcı HBO, dizinin 14 Nisan tarihinde yayında olacağına dair bilgiye fragmanın sonunda yer verdi.
SON BÖLÜM HAKKINDA KÜÇÜK BİR ÖZET
Lannister'ların Stark ve Targaryen hanelerine verdiği ateşkes sözünü tutması gerektiğini düşünen Jamie Lannister, kuzeydeki Akgezen saldırısına karşı adamlarını hazırlamaktadır. Cersei'nin bu anlaşmanın aslında olmadığını, yalan söylediğini söylemesinin ardından tepki gösteren Jamie, hanesini terk ederek kuzeye doğru hareket etmeye başlamıştır. Diğer taraftan kuzeyde durumlar ciddi boyutlara ulaşmış ve Akgezenler ciddi ciddi saldırmaya başlamıştır.
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