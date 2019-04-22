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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
22.04.2019 - 09:01, Son Güncelleme:

Game of Thrones 8. Sezon 3 bölümü ne zaman? Son bölüme arya damga vurdu

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Game of Thrones 8. Sezon 3 bölümü ne zaman? Son bölüme arya damga vurdu

Game of Thrones 8. Sezon son bölümü ardından gözler bir sonraki bölüme çevrildi. Altı bölüm sürmesi planlanan Game of Thrones 8. Sezon 2. Bölümüne Arya ve Gendry’in yakınlaşma sahnesi damga vurdu. Şimdi ise yeni bölüm beklentileri sürüyor. Game of Thrones 8. Sezon 3 bölümü ne zaman?

Game of Thrones 8. Sezon heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Türkiye saati ile gece saatlerinde yayınlanan Game of Thrones’un 8. Sezon 2. Bölümü 21 Nisan gecesi yayınlandı. Efsane dizide en çok konuşulan sahnelerden biri Arya ve Gendry’in sevişme anı oldu. Sahne sosyal medyanın da en çok konuşulan konusu oldu.

GAME OF THRONES 8. SEZON YAYIN TARİHLERİ

1. Bölümü 14 Nisan'da yayınlanacak ve 54 dakikadan oluşacak,
2. Bölümü 21 Nisan'da yayınlanacak ve 58 dakikadan oluşacak,
3. Bölümü 28 Nisan'da yayınlanacak ve 1 saat 22 dakikadan oluşacak,
4. Bölümü 5 Mayıs'ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak,
5. Bölümü 12 Mayıs'ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak,
6. Bölümü 19 Mayıs'ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak.
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