Game of Thrones 8. Sezon 3 bölümü ne zaman? Son bölüme arya damga vurdu
Game of Thrones 8. Sezon son bölümü ardından gözler bir sonraki bölüme çevrildi. Altı bölüm sürmesi planlanan Game of Thrones 8. Sezon 2. Bölümüne Arya ve Gendry’in yakınlaşma sahnesi damga vurdu. Şimdi ise yeni bölüm beklentileri sürüyor. Game of Thrones 8. Sezon 3 bölümü ne zaman?
Game of Thrones 8. Sezon heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Türkiye saati ile gece saatlerinde yayınlanan Game of Thrones’un 8. Sezon 2. Bölümü 21 Nisan gecesi yayınlandı. Efsane dizide en çok konuşulan sahnelerden biri Arya ve Gendry’in sevişme anı oldu. Sahne sosyal medyanın da en çok konuşulan konusu oldu.
GAME OF THRONES 8. SEZON YAYIN TARİHLERİ
1. Bölümü 14 Nisan'da yayınlanacak ve 54 dakikadan oluşacak,
2. Bölümü 21 Nisan'da yayınlanacak ve 58 dakikadan oluşacak,
3. Bölümü 28 Nisan'da yayınlanacak ve 1 saat 22 dakikadan oluşacak,
4. Bölümü 5 Mayıs'ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak,
5. Bölümü 12 Mayıs'ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak,
6. Bölümü 19 Mayıs'ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak.
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