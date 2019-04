Game Of Thrones 8. sezon 2. bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte fragman!

Game Of Thrones ilk bölümün ardından yayınlanan yeni bölüm fragmanı ile heyecan dolu bir bölümün daha sinyalini verdi. Tüm müttefiklerini taht etrafında birleştirme kararı alan Jon Snow, Akgezenlere karşı büyük bir ordu kurmayı sürdürüyor. Ellerinde bulunan iki ejderha ve on binlerce asker ile savunma hazırlığına devam edilen kale içerisinde, Sansa ve Daenerys arasındaki gerilim ise her geçen dakika biraz daha alevleniyor. Peki, Game Of Thrones'un yayınlanan son bölümünün ardından 8. sezon 2. bölümü ne zaman izleyiciyle buluşacak. İşte, izleyicilerin merakla beklediği o detay

8. SEZON 2. FRAGMANI YAYINLANDI

Sezonun giriş bölümünde kavuşma ve birleşmeleri ön plana çıkaran Game Of Thrones, asıl olayların yaşanacağı ikinci bölümü ile merak konusu oldu. Akgezenlere karşı ellerindeki ejderha camlarını işlemeye başlayan Jon Snow ve beraberindekiler, bir yandan savunma hattını oluşturmaya çalışırken, bir yandan ise içerde yaşanan sürtüşmeler ve karışıklıklarla başa çıkmaya çalışıyor.

Kral Katili Jamie'nin de dahil olduğu müttefikler, kısıtlı bir zaman kalması dolayısıyla hazırlıklarına hız kazandırmıştır.

Game of Thrones'un 8. Sezon 2. bölümünün gelecek pazartesi sabah saatlerinde ülkemizde yayına girecek.