Furkan Göksel Arka Sokaklar’dan ayrıldı mı? Metin Çoban neden yok?
Yeni sezonda kadrosunda üç yeni ismi dahil eden Arka Sokaklar’dan bir de veda haberi geldi. Arka Sokaklar’ın 13 sezonunda da yer alan genç oyuncu Furkan Göksel, diziye veda etti. Metin Çoban karakterini canlandıran Furkan Göksel, sosyal medyadan veda mesajı yayınlamıştı.
Arka Sokaklar dizisinin genç isimlerinden, Hüsnü Çoban’ın oğlu Metin Çoban karakterini canlandıran Furkan Göksel, diziye vedasını şu sözlerle duyurdu:
"Koskoca 13 sezon. Sanki bu evde doğmuş gibiyim. Çocukluğum gençliğim hüzünlerim sevincim hepsi bu evde. Her köşesinde bambaşka bir anı, her sokağında bambaşka bir hatıra. Geçirdiğimiz 13 sene için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Sadece bu fotoğrafta olanlar değil, arka sokaklar ailesinden gelmiş geçmiş ve hâlâ devam eden herkese çok teşekkür ederim. Benim için ayrılan sürenin sonuna geldik. Sizlere devam ettiğiniz bu yolda başarılarınızın devamını diliyorum. Hepinizi ayrı ayrı çok seviyorum. İyi ki sizlerle büyümüşüm. İyi ki varsınız..."
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