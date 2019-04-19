Furkan Andıç kimdir ve kaç yaşındadır?
Reklam filmleri ile oyunculuk hayatına adım atan genç ve başarılı oyuncu Furkan Andıç, yer aldığı başarılı projelerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Yetenekli oyuncu bu hafta Kanal D ekranlarında yayınlanan Arda İle Omuz Omuza programının misafiri olacak. Peki, Furkan Andıç kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, Furkan Andıç'ın hayatı ile ilgili merak edilenler...
4 Nisan 1990 doğumlu olan Furkan Andıç, 2011 Umutsuz Ev Kadınları dizisi ile çıkış yakaladı ve kariyer hayatının basamaklarını tırmanmaya başladı. Furkan Andıç, Ukrayna'da Kiev Politeknik Üniversitesi'nde ilk sene hazırlık ve dil eğitimi aldı. İşte, ünlü oyuncu Furkan Andıç'ın biyografisi...4 Nisan 1990 doğumlu olan Furkan Andıç, 2011 Umutsuz Ev Kadınları dizisi ile çıkış yakaladı ve kariyer hayatının basamaklarını tırmanmaya başladı. Furkan Andıç, Ukrayna'da Kiev Politeknik Üniversitesi'nde ilk sene hazırlık ve dil eğitimi aldı. İşte, ünlü oyuncu Furkan Andıç'ın biyografisi...
Iİlkokulu ve liseyi Ataşehir'de okudu. 2007 yılında liseden mezun olduktan sonra Ukrayna'ya gitti. Ukrayna'da Kiev Politeknik Üniversitesi'nde ilk sene hazırlık ve dil eğitimi aldı. İkinci senesinde ise ekonomi bölümünde okudu. Eğitim sistemindeki denklik koşulu yüzünden İstanbul'a dönmek zorunda kaldı. Bir süre Bilgi Üniversitesi'nde Radyo ve Televizyon Programcılığı bölümünde okuyan genç oyuncu, daha sonra 2011-2012 eğitim senesi 1. döneminde Yeditepe Üniversitesi Görsel İletişim ve Tasarım bölümüne yatay geçiş yaptı. 2011 yılında başlayan Umutsuz Ev Kadınları dizisindeki Levent rolünü oynadı. 2014 yılında başlayan Kaçak Gelinler adlı dizide Selim İnan rolünde zengin bir ailenin tek çocuğu karakterini canlandırmıştı. 2015 yılında ise atv'de yayınlanan Kırgın Çiçekler adlı dizide 18 bölüm Gökhan karakterini canlandırdı. 2016 yılında ise Kanal D'de yayınlanan Tatlı İntikam adlı dizide Sinan karakterini canlandırdıktan sonra 2017'de Meryem dizisinde Savaş karakterini canlandırdı.
YER ALDIĞI PROJELER ALDIĞI PROJELER
2011 Kolej Günlüğü Mert
2011 Umutsuz Ev Kadınları
2012 Yağmurdan Kaçarken
2013 Aşk Ekmek Hayaller
2014-2015 Kaçak Gelinler
2015-2016 Kırgın Çiçekler
2016 Tatlı İntikam
2017-2018 Meryem
2019 Kardeş Çocukları
2017 Damat Takımı
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