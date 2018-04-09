Funda Alkayış kimdir? Survivor Funda kaç yaşında?
Survivor 2018'de gönüllüler takımında mücadele eden yarışmacılardan Funda Alkayış'ın kim olduğu, kariyeri ve özel yaşamı merak ediliyor. Birçok vatandaş Funda Alkayış'ın özel hayatına dair detayları öğrenmek için internette araştırma yapıyor. Survivor'un iddialı yarışmacılarından olan Funda Alkayış hakkında merak ettiği konuları araştıran vatandaşlar, Funda Alkayış hakkına bilgi edinmek istiyor. Peki, Survivor Funda Alkayış kimdir? Funda Alkayış kaç yaşında ve aslen nereli?
Funda Alkayış'ın kim olduğu son günlerde en çok soruşturulan konulardan biri oldu. Yarışmadaki performansı ve adada yaşadıkları ile dikkatleri çeken Funda Alkayış güzel fiziği ile de gönüllüler takımının en çok dikkat çeken isimlerinden biri. İşte, Survivor 2018'de gönüllüler takımında yer alan iddialı yarışmacı Funda Alkayış hakkında merak edilen her şey...
FUNDA ALKAYIŞ KİMDİR?
1987 yılında Mersin'de dünyaya gelen Funda Alkayış, üniversite eğitimini Mersin Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda tamamlamıştır. Kick Boks, Muay-Thai ve Wushu sporlarıyla yakından ilgilenen Alkayış, Kick Boks Dünya Şampiyonasında 50 kiloda dünya şampiyonu olmuştur. Başarılı sporcu bu alanda, 9 kez Türkiye şampiyonluğu, Dünya ikinciliği ve üçüncülüğü, 24 maç 23 galibiyet 6 nakavt gibi birçok başarıya imza atmıştır.
Survivor'a katılmadan önce Adıyaman'da bir okulda, Beden Eğitimi Öğretmenliği yapan Funda Alkayış, yarışmada en çok yüzme bilmemesi nedeniyle eleştirilerin hedefi oluyor. Yarışmada şu ana kadar 48 puan toplayan Funda Alkayış, puan tablosunda 12. sırada bulunmaktadır.
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