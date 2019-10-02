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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
02.10.2019 - 10:20, Son Güncelleme:

Fransa’da en iyi dizi seçildi

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Fransa’da en iyi dizi seçildi

Fenomen dizi ‘Fatmagül’ün Suçu Ne?’, Fransa’dan ödül aldı. Ülkede ‘Fatmagül’ adıyla ekrana gelen yapım, Soap Awards 2019’da Fransız seyircisinin oylarıyla ‘En İyi Uluslararası Dizi’ ödülünü kazandı.

YAYINLADIĞI her ülkede büyük ilgi gören “Fatmagül’ün Suçu Ne”, Fransa’da ödüle layık görüldü. Beren Saat ve Engin Akyürek’in başrollerini paylaştığı yapım, Fransa’da bu yıl dördüncüsü düzenlenen Soap Awards 2019’da Fransız seyircisinin oylarıyla “En İyi Uluslararası Dizi” ödülünü kazandı. Yurtdışında “Fatmagül” adıyla yayınlanan dizi, eylül ayı boyunca http://soapawards.fr internet sitesi üzerinden 325 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen oylama sonucu 9 yabancı diziyi geride bıraktı. Dizinin senaristleri Melek Gençoğlu ve Ece Yörenç ile yönetmen Hilal Saral, Paris’te Théâtre du Ranelagh’da gerçekleştirilen ödül törenine video mesajları ile katıldı. Ekip, dünya çapında kadınlara karşı uygulanan şiddete karşı durarak, kadınlarının sesini duyuran Fatmagül adına izleyicilere teşekkür etti.

TÖRENİ 3 MİLYON KİŞİ İZLEDİ

Kanal D International tarafından dünya ekranlarına taşınan dizinin büyük başarısının ardından Kanal D International Yönetici Direktörü Kerim Emrah Turna şunları söyledi: “Bugün Fatmagül’ü 154 ülke ekranlarında izleyicilerle buluşturuyoruz. Son 9 yılda tüm dünyada bir fenomene dönüştü. İspanya başta olmak üzere birçok ülkede yerli yapımcılar tarafından yeniden çekiliyor. Fatmagül’ün İspanya’daki başarısı ile birlikte Batı Avrupalı yayıncılar Türk dramasının akıcı dili ve prodüksiyon kalitesini kabul etme yönünde ilk adımı atmışlardı. Fransız izleyicileri tarafından verilen bu ödül ise izleyicinin de ekranlarda daha fazla Türk içeriği görmek istediğinin açık bir kanıt oldu.” IDF1, RTL9 kanalları ile Soap Awards Facebook sayfasından aynı anda canlı yayınlanan ödül törenini yaklaşık 3 milyon kişi izledi.

Fransa’da en iyi dizi seçildi

Fatmagül’ün Suçu Ne?

Beren Saat ve Engin Akyürek’in rol aldığı “Fatmagül’ün Suçu Ne?” dizisi, 2010-2012 yıllarında Kanal D’de yayınlandı.

 

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