Fransa’da en iyi dizi seçildi
Fenomen dizi ‘Fatmagül’ün Suçu Ne?’, Fransa’dan ödül aldı. Ülkede ‘Fatmagül’ adıyla ekrana gelen yapım, Soap Awards 2019’da Fransız seyircisinin oylarıyla ‘En İyi Uluslararası Dizi’ ödülünü kazandı.
YAYINLADIĞI her ülkede büyük ilgi gören “Fatmagül’ün Suçu Ne”, Fransa’da ödüle layık görüldü. Beren Saat ve Engin Akyürek’in başrollerini paylaştığı yapım, Fransa’da bu yıl dördüncüsü düzenlenen Soap Awards 2019’da Fransız seyircisinin oylarıyla “En İyi Uluslararası Dizi” ödülünü kazandı. Yurtdışında “Fatmagül” adıyla yayınlanan dizi, eylül ayı boyunca http://soapawards.fr internet sitesi üzerinden 325 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen oylama sonucu 9 yabancı diziyi geride bıraktı. Dizinin senaristleri Melek Gençoğlu ve Ece Yörenç ile yönetmen Hilal Saral, Paris’te Théâtre du Ranelagh’da gerçekleştirilen ödül törenine video mesajları ile katıldı. Ekip, dünya çapında kadınlara karşı uygulanan şiddete karşı durarak, kadınlarının sesini duyuran Fatmagül adına izleyicilere teşekkür etti.
TÖRENİ 3 MİLYON KİŞİ İZLEDİ
Kanal D International tarafından dünya ekranlarına taşınan dizinin büyük başarısının ardından Kanal D International Yönetici Direktörü Kerim Emrah Turna şunları söyledi: “Bugün Fatmagül’ü 154 ülke ekranlarında izleyicilerle buluşturuyoruz. Son 9 yılda tüm dünyada bir fenomene dönüştü. İspanya başta olmak üzere birçok ülkede yerli yapımcılar tarafından yeniden çekiliyor. Fatmagül’ün İspanya’daki başarısı ile birlikte Batı Avrupalı yayıncılar Türk dramasının akıcı dili ve prodüksiyon kalitesini kabul etme yönünde ilk adımı atmışlardı. Fransız izleyicileri tarafından verilen bu ödül ise izleyicinin de ekranlarda daha fazla Türk içeriği görmek istediğinin açık bir kanıt oldu.” IDF1, RTL9 kanalları ile Soap Awards Facebook sayfasından aynı anda canlı yayınlanan ödül törenini yaklaşık 3 milyon kişi izledi.
Fatmagül’ün Suçu Ne?
Beren Saat ve Engin Akyürek’in rol aldığı “Fatmagül’ün Suçu Ne?” dizisi, 2010-2012 yıllarında Kanal D’de yayınlandı.
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