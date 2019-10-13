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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 13.10.2019 - 13:55, Son Güncelleme:

Fragmanı yayınlanan Kuruluş Osman ne zaman ve hangi günler yayınlanacak?

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Fragmanı yayınlanan Kuruluş Osman ne zaman ve hangi günler yayınlanacak?

Mayıs ayında Diriliş Ertuğrul ismiyle son kez izleyici karşısına çıkan tarih dizisi, bu yıl Kuruluş Osman ismiyle tarihi dizi sevenler tarafından yakından takip edilecek. ATV ekranlarında yayınlanacak olan dizide, Osman Gazi rolünü Burak Özçivit canlandıracak. Peki, Kuruluş Osman dizisi ne zaman ve hangi günler yayınlanacak? İşte, yeni kanalında yayın hayatına başlayan Kuruluş Osman dizisi hakkında bazı bilgiler

TRT ekranlarında başlayan ve ATV ekranlarında serüvenine devam edecek olan Osmanlı'nın kuruluşunu anlatan seri, Diriliş Ertuğrul'un ardından Kuruluş Osman adıyla ekranlarda olacak. Başrollerinde Burak Özçivit, Aslıhan Karalar gibi isimlerin yer alacağı Kuruluş Osman dizisi, yeni kanalında belirlenecek olan yeni günü ile izleyicilerin karşısına çıkacak. Peki, Kuruluş Osman yeni bölümü ile hangi gün ekranlarda yer alacak? İşte, izleyicilerin merakla beklediği dizinin başlangıç tarihi

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kuruluş Osman dizisinin ilk fragmanı, 9 Ekim akşamı izleyicisiyle buluşmuştu. Dizinin ilk bölüm fragmanının ardından yayın tarihine dair ise herhangi bir bilgi verilmemişti. Dizinin ilk bölümünün herhangi bir aksaklık olmaması halinde 21-27 Ekim haftasında yayında olması bekleniyor. 

KURULUŞ OSMAN HANGİ GÜNLER YAYINLANACAK?

TRT 1 ekranlarında çarşamba günü geleneğine sahip olan dizinin, yeni sezonda ATV ekranlarında yayınlanması dolayısıyla farklı bir gün belirleyeceği düşünülüyor. Salı günleri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, çarşamba günleri Sen Anlat Karadeniz, perşembe günleri Bir Zamanlar Çukurova, cuma günleri ise Hercai dizisinin yayınlandığı ATV'de, dizinin boş olan pazartesi günleri yayınlanması bekleniyor. 

KURULUŞ OSMAN'IN İLK TANITIMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

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