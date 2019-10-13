Fragmanı yayınlanan Kuruluş Osman ne zaman ve hangi günler yayınlanacak?
Mayıs ayında Diriliş Ertuğrul ismiyle son kez izleyici karşısına çıkan tarih dizisi, bu yıl Kuruluş Osman ismiyle tarihi dizi sevenler tarafından yakından takip edilecek. ATV ekranlarında yayınlanacak olan dizide, Osman Gazi rolünü Burak Özçivit canlandıracak. Peki, Kuruluş Osman dizisi ne zaman ve hangi günler yayınlanacak? İşte, yeni kanalında yayın hayatına başlayan Kuruluş Osman dizisi hakkında bazı bilgiler
TRT ekranlarında başlayan ve ATV ekranlarında serüvenine devam edecek olan Osmanlı'nın kuruluşunu anlatan seri, Diriliş Ertuğrul'un ardından Kuruluş Osman adıyla ekranlarda olacak. Başrollerinde Burak Özçivit, Aslıhan Karalar gibi isimlerin yer alacağı Kuruluş Osman dizisi, yeni kanalında belirlenecek olan yeni günü ile izleyicilerin karşısına çıkacak. Peki, Kuruluş Osman yeni bölümü ile hangi gün ekranlarda yer alacak? İşte, izleyicilerin merakla beklediği dizinin başlangıç tarihi
KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Kuruluş Osman dizisinin ilk fragmanı, 9 Ekim akşamı izleyicisiyle buluşmuştu. Dizinin ilk bölüm fragmanının ardından yayın tarihine dair ise herhangi bir bilgi verilmemişti. Dizinin ilk bölümünün herhangi bir aksaklık olmaması halinde 21-27 Ekim haftasında yayında olması bekleniyor.
KURULUŞ OSMAN HANGİ GÜNLER YAYINLANACAK?
TRT 1 ekranlarında çarşamba günü geleneğine sahip olan dizinin, yeni sezonda ATV ekranlarında yayınlanması dolayısıyla farklı bir gün belirleyeceği düşünülüyor. Salı günleri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, çarşamba günleri Sen Anlat Karadeniz, perşembe günleri Bir Zamanlar Çukurova, cuma günleri ise Hercai dizisinin yayınlandığı ATV'de, dizinin boş olan pazartesi günleri yayınlanması bekleniyor.
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