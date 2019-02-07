Formda ikili!
Geçtiğimiz günlerde tatil için Fransa'nın başkenti Paris'e giden Berk Cankat ile Pınar Deniz, dün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.
'Bir Deli Rüzgar' dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Berk Cankat ile Pınar Deniz, formlarını korumak için birlikte gittikleri spor salon çıkışı görüntülendi.
Yeni projeler için görüşmelerin devam ettiğini söyleyen çift "Tam kesinleşmiş bir proje yok. Görüşmeler devam ediyor ikimiz içinde. Tam olarak netleşirse zaten duyarsınız" ifadelerini kullandı.
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