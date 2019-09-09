Fırtınalı bir sezon
İlk sezonu büyük ilgi gören “Zalim İstanbul”, yeni yayın dönemine bu akşam başlıyor. Başrol oyuncuları Fikret Kuşkan, Deniz Uğur ve Mine Tugay, dizinin yeni bölümlerinde heyecan verici gelişmelerin yaşanacağını söyledi.
AGAH HUZUR BULAMAYACAK
Fikret Kuşkan: Yeni sezonda Agah Bey’i fırtınalar, kasırgalar bekliyor. Sanırım Agah bu evde hiçbir zaman huzura ulaşamayacak. Adamcağızın evi ev olmaktan çıktı, tımarhaneye döndü!
SEHER’İN GÖNLÜNDE CAM KIRIKLARI VAR
Deniz Uğur: Seher’in iki türlü sınavı var. Biri, çocukları için mücadele ederek verdiği sınav. Diğeri de kendi geçmişiyle olan sınavı. Burası hâlâ kapalı kutu. Seher’in gönlünde taşıdığı cam kırıklarına kim bilir nasıl tanık olacağız...
KENDİNİ ZORLA SEVDİREMEZSİN
Mine Tugay: Mümkün olsa Şeniz’e “Dikkatli ol” demek isterdim; “Bundan sonra daha da zorlanacak gibisin ama kötülük sana yarar sağlamayacak. Bunu fark et, içindeki nefreti yok etmeye çalış. Kendini zorla sevdiremezsin. İyi ol, zaten sevileceksin.”
Zıt kardeşler
Ekranların en gözde dizilerinden “Zalim İstanbul”un yeni sezonu bugün Kanal D’de başlıyor. İki Ankaralı oyuncu Bahar Şahin ve Sera Kutlubey, dizide zıt karakterli kardeşleri canlandırıyor.
İçindeki nefreti yok et Şeniz
Dizinin kilit rollerinden birindesiniz. Entrikanın, sırların göbeğinde Şeniz var. Güzel, zeki ve kötü...
◊ Yeni sezon fragmanında gördüğümüz kadarıyla bu sezon Şeniz’in işi gerçekten daha zor...
- Senaristimiz Sırma Yanık senaryoyu çok güzel ve incelikli yazıyor. Her iyinin içindeki kötüyü, her kötünün içindeki iyiyi durumlara göre harika dengeliyor senaryoda. Ve sürekli sürprizlere açık bir hikayesi var. Şeniz’in oğlu için yıllardır kendi bakış açısına göre yaptığı bir fedakarlık var. Cenk’in çocukken Nedim’in sakat kalmasına sebep olduğu kazayı saklamak ve bu sırrın ortaya çıkmasını engellemek için dengeleri korumak gibi. Şeniz’in çok uzun yıllardır işi zor yani.
◊ Tatiliniz nasıl geçti? Tatilde yapmaktan en keyif aldığınız üç şey ne oldu?
- Güzel. Yarım kalan bir eğitimim vardı; “Çakraların Psikolojisi” eğitimi, onu tamamladım. Yeni insanlarla ve kendimle yeniden tanıştığım şahane bir eğitimdi. Sonrası dingin, sessiz, izole bir deniz tatiliydi. Minimum konuşmak, kendimi dinlemek, film izlemek... Benim tatil anlayışım böyle.
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