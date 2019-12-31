Fırat Aydınus kimdir, kaç yaşında?

Türk futbol hakemi Fırat Aydınus, 25 Ekim 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Türkiye Futbol Federasyonuna bağlı olarak Süper Lig'de görev yapmaktadır. Hakemliğe 1996 yılında başlayan Fırat Aydınus, İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği bölümünden mezundur. UEFA'nın Cüneyt Çakır ile birlikte Avrupa Kupalarında en çok maç verdiği Türk hakem unvanına sahiptir.

2015-16 sezonu öncesi Türkiye Futbol Federasyonu Aydınus'un da aralarında bulunduğu 9 hakem ile ilk kez profesyonel sözleşme imzaladı.