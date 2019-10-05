Final sorusuyla Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Arda Ayten kimdir ve mesleği ne?
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyon TL'lik soruya kadar gelen yarışmacı Arda Ayten'in biyografisi ve hayatı izleyenler tarafından merak konusu oldu. Tüm sorula doğru cevap verip 12. soruya kadar joker hakkı kullanmadan gelen Arda Ayten'in genel kültür seviyesinin yüksek olması, Arda Ayten'in eğitim durumununa yönelik bilgilerin araştırılmasına neden oldu. Peki, Arda Ayten kimdir ve kaç yaşındadır? Arda Ayten'in eğitim durumu ne? İşte, yarışmacı hakkında merak edilenler.
Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sezonun başlamasıyla, final sorusuna gelen yarışmacı Arda Ayten'in özgeçmişi ve hayatı araştırılan isimlerden oldu. Geçen sezon süre yetmediği için bir milyonluk soruya cevap veremeyen Arda Ayten, daha önce yarışmada hayatıyla ilgili anlattığı hikayesiyle izleyenleri duygulandırmıştı.
ARDA AYTEN KAÇ YAŞINDA?
12. soruya kadar gelen Arda Ayten Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde tıp fakültesi öğrencisi. 19 yaşında olan Arda Ayten kitaplara karşı büyük ilgisi olduğunu dile getiriyor. "Param olmadığı için senede sadece 150 kitap okuyabiliyorum" sözleri ile herkesi duygulandıran genç yarışmacı, yarışmadan altığı parayla daha fazla kitap alıp okuyacağını söylemişti.
Henüz 4 yaşındayken anne ve babası ayrılan Arda Ayten, babasının kendisini yıllardır aramadığını ifade etti. Arda Ayten, 1 milyonluk final sorusuna kadar gelmesiyle, yarışmada uzun zaman sonra bir ilke imza attı.
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