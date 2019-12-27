Final haftasında MasterChef'in son eleme adayı kim oldu? 26 Aralık MasterChef'te en fazla puanı kim aldı?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye final haftasında perşembe akşamı son eleme oyunu ile izleyici karşısına çıktı. Ekin ve Alican'ın eleme potasında olduğu yarışmada, en başarısız yemekleri yapan bir isim 3. eleme adayı oldu. Cemre ve Güzide yarı finale kalmak için adeta zamanla yarıştı. Peki, eleme potasına kim girdi? Cemre mi Güzide mi? İşte, MasterChef'in son bölümünde yaşananlar.

MASTERCHEF PUAN DURUMU NASIL ŞEKİLLENDİ?

MasterChef'in son bölümünde Cemre ve Güzide 3 farklı oyunda karşı karşıya geldi. İlk oyunda sebzeli hindi yapmak için mutfağa giren yarışmacılar kısa sürede en iyi tabağı çıkarmaya çalıştı. İlk oyunda puan durumu şu şekilde oluştu; Cemre 21 puan, Güzide 20 puan.

İkinci oyunda şefler bu kez yarışmacılardan kuşkonmazdan yaratıcı tabak istedi. 30 dakika boyunca mutfakta ter döken yarışmacılar şeflerin tadımı sonrası puanlarını katladı. İkinci oyunun ardından toplamda Cemre 39, Güzide 36 puana ulaştı.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Üçüncü oyun sonunda ise Güzide 49 puan, Cemre 50 puan aldı. Böylece Güzide 3. eleme adayı oldu.

Cemre ise direk yarı finale yükseldi.

Eleme oyunu cuma akşamı Güzide, Ekin ve Alican arasında yaşanacak. MasterChef'ten elenen isim 27 Aralık'ta belli olacak.