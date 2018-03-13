Fi ekranlara taşınıyor | Fi ne zaman başlayacak?

Seranay Sarıkaya, Ozan Güven, Mehmet Günsür, Berrak Tüzünataç, Büşra Develi gibi isimlerin başrollerini paylaştığı Fi dizisinin final bölümü 9 Mart Cuma günü yayınlanmıştı. Yapımcılığını Ay Yapım’ın, yönetmenliğini Mert Baykal’ın üstlendiği, Azra Kohen’in çok-satan Fİ-Çİ-Pİ üçlemesinden uyarlayarak Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel’in senaryolaştırdığı Fi, bir kez de SHOW TV kanalında yayınlanacak. Fİ'nin ne zaman yayınlanacağı ise henüz belli değil.

KONUSU



Bir adam bir kadını sever ve dünya değişir. Ama hayatı kökten değiştiren aşkı değil, aşkına ulaşabilmek için cesaret edebildikleridir. O kişiye duyduğu aşkın acımasızlığında öylesine büyük fırtınalar başlatır ki sonunda dokunduğu her şeyi yıkar. Ve bazen hayatın kendini yenilemesi için önce her şeyin yıkılması şarttır. Tutkunun peşinden koşanların, yanma pahasına ateşe uçanların ve acıdan geçerek kendi gerçeğine ulaşanların hikayesi...