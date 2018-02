Final için gün sayan Fi Çi’nin 10.bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Başrollerini Serenay Sarıkaya, Ozan Güven ve Mehmet Günsur’un paylaştığı Fi Çi bölümünde Duru kaçma hayallerini suya düşürecek acı bir gerçeğe uyanırken; Özge hastanede aldığı haberle yıkıldı. Adaleti kendisi sağlamak için Can’ın karşısına çıkması olayların seyrini bir kez daha değiştirdi. Duru yaşadığı olaylardan sonra uzun zamandır görüşmediği annesi Hazal’ın yanına gitti. Ancak bu beklenmedik ziyaret Hazal'ı şaşırttı. Duru ve annesinin hikayesi de böylece açığa çıktı. Şimdi ise gözler yeni bölümde! Azra Kohen’in çok satan kitap serisinden uyarlanan Fi dizisi 10. bölümüyle final yapacak. Peki Fi final fragmanı yayınlandı mı? Fi Çi 10. bölümü ne zaman?



Fİ Çİ 10. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz tarih bilgisi de gelmiş olacak.



SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Duru ise bir taraftan Can'dan kurtulmayı başardı. Ayağı alçıya alınan ve bir daha dans edemeyeceğini söyleyen Can Manay'dan Duru alçısını kırarak kaçmayı başardı. Her defasında Manay'a yakalanan Duru, çareyi annesinin yanına gitmekte buldu fakat hiç beklemeyeceği bir olayla karşılaştı



Özge Egeli'ye Sadık Murat Korhan tarafından gönderilen fidanın altında Can'ın Billur'u öldürdüğü güvenlik kamera kayıtlarının bulunduğu cd çıktı. Bipolar teşhisi konulan Özge, elindeki görüntüleri savcılığa teslim etti. Bir taraftan da görüntüleri basına sızdırmayı başardı. Ünlü psikolog Can Manay artık bir cinayet zanlısı olarak aranıyordu.

Fi Çi 9. bölümünde sürpriz yaşayan bir diğer isim ise Bilge oldu. Zor günler yaşayan Bilge, Eti'nin avukatından gelen haberle şaşırdı. Eti tüm mal varlığını Bilge'ye bırakmıştı.

Çi'nin 9. bölümünün sonlarında gelecekten görüntüler verildi. Saçı sakalı birbirine karışan Can Manay, Duru'yu her yerde takip ediyordu. Son olarak Duru'nun başrol oynadığı Afife balesinin afişini gördü..