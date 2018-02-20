Final için gün sayan Fi Çi’nin 10.bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Başrollerini Serenay Sarıkaya, Ozan Güven ve Mehmet Günsur’un paylaştığı Fi Çi bölümünde Duru kaçma hayallerini suya düşürecek acı bir gerçeğe uyanırken; Özge hastanede aldığı haberle yıkıldı. Adaleti kendisi sağlamak için Can’ın karşısına çıkması olayların seyrini bir kez daha değiştirdi. Duru yaşadığı olaylardan sonra uzun zamandır görüşmediği annesi Hazal’ın yanına gitti. Ancak bu beklenmedik ziyaret Hazal'ı şaşırttı. Duru ve annesinin hikayesi de böylece açığa çıktı. Şimdi ise gözler yeni bölümde! Azra Kohen’in çok satan kitap serisinden uyarlanan Fi dizisi 10. bölümüyle final yapacak. Peki Fi final fragmanı yayınlandı mı? Fi Çi 10. bölümü ne zaman?
Fİ Çİ 10. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz tarih bilgisi de gelmiş olacak.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Duru ise bir taraftan Can'dan kurtulmayı başardı. Ayağı alçıya alınan ve bir daha dans edemeyeceğini söyleyen Can Manay'dan Duru alçısını kırarak kaçmayı başardı. Her defasında Manay'a yakalanan Duru, çareyi annesinin yanına gitmekte buldu fakat hiç beklemeyeceği bir olayla karşılaştı
Özge Egeli'ye Sadık Murat Korhan tarafından gönderilen fidanın altında Can'ın Billur'u öldürdüğü güvenlik kamera kayıtlarının bulunduğu cd çıktı. Bipolar teşhisi konulan Özge, elindeki görüntüleri savcılığa teslim etti. Bir taraftan da görüntüleri basına sızdırmayı başardı. Ünlü psikolog Can Manay artık bir cinayet zanlısı olarak aranıyordu.
Fi Çi 9. bölümünde sürpriz yaşayan bir diğer isim ise Bilge oldu. Zor günler yaşayan Bilge, Eti'nin avukatından gelen haberle şaşırdı. Eti tüm mal varlığını Bilge'ye bırakmıştı.
Çi'nin 9. bölümünün sonlarında gelecekten görüntüler verildi. Saçı sakalı birbirine karışan Can Manay, Duru'yu her yerde takip ediyordu. Son olarak Duru'nun başrol oynadığı Afife balesinin afişini gördü..
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün