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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
21.03.2018 - 12:08, Son Güncelleme:

Fİ dizisinin fragmanı yayınlandı.. Peki hangi kanalda yayınlanacak? İşte Fİ dizisinin oyuncuları ve karakterleri

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Fİ dizisinin fragmanı yayınlandı.. Peki hangi kanalda yayınlanacak? İşte Fİ dizisinin oyuncuları ve karakterleri

Fİ dizisi yarından itibaren televizyonda yayın hayatına başlıyor. Öncelikle bir online yayın platformunda başlayan ve sonlanan dizi, şimdi bir televizyon kanalında ilk bölümünden itibaren ekranlara yeniden geliyor. Peki Fİ hangi kanalda yayınlanacak ve ne zaman başlayacak? İşte ekranlara gelen ilk fragman ve Fİ'nin oyuncu kadrosu

Ülkenin en tanınmış psikiyatristlerinden olan Can Manay’ın yolu, genç balerin Duru ile kesişir. Can, müzisyen sevgilisi Deniz’le beraber yaşayan Duru’nun muhteşem güzelliği karşısında adeta büyülenir. Duru’nun nefes kesen gösterisinin damga vuracağı bölümde Can, Duru’nun kalbini kazanmaya karar verir.

Amacına ulaşmak için vakit kaybetmeden harekete geçer. Yaptığı bir oyunla Duru ve Deniz’in yaşamlarına güvenilir bir dost olarak sızmayı başarır. Can Manay, Duru ve Deniz için sınırlarını zorlayacaktır. Sorusuyla Can Manay’ı tedirgin eden gazeteci Özge ise kötü bir sürprizle karşılaşır.

Fİ’nin ekrana gelen tanıtımında ülkenin en tanınmış psikiyatristlerinden olan Can Manay (Ozan Güven), genç balerin Duru’nun (Serenay Sarıkaya) güzelliği karşısında büyüleniyor. Müzisyen Deniz’in (Mehmet Günsür) sevgilisi Duru’ya destek olduğu tanıtımda, Can Manay’ın Duru’ya “Kim olacağını seçebilirsin ya da en azından kim olmayacağını!” sözleri dikkat çekiyor.

Bir adam bir kadını sever ve dünya değişir. Ama hayatı kökten değiştiren aşkı değil, aşkına ulaşabilmek için cesaret edebildikleridir. O kişiye duyduğu aşkın acımasızlığında öylesine büyük fırtınalar başlatır ki sonunda dokunduğu her şeyi yıkar. Ve bazen hayatın kendini yenilemesi için önce her şeyin yıkılması şarttır. Tutkunun peşinden koşanların, yanma pahasına ateşe uçanların ve acıdan geçerek kendi gerçeğine ulaşanların hikayesi Fİ, Show TV’de yayın hayatına başlıyor.

Fİ DİZİSİNİN OYUNCULARI

Ozan Güven

OZAN GÜVEN (CAN MANAY)
Kontrollü, güçlü, zeki bir psikologdur Can Manay. Açlığını çektiği şeyin peşine düşme cesareti gösterebilen, nadir bulunur bir erkek, eşiz bir avcıdır. Hayatının kadınına sahip olabilmek için hayatlarla oynamaya, ruhundaki tüm karanlığı dünyaya yaymaya hazır Can Manay sabırlı bir pusuda, balerin Duru’nun peşinde yaşamı öyle sarsar ki o sarsıntıdan nice kahramanlar, nice hayatlar doğar.

Serenay Sarıkaya

SERENAY SARIKAYA (DURU DURULAY)
Sarsıcı güzelliği ve dansı şiire çeviren yeteneği ile konservatuarın en gözde dansçıdır. Duru. İncecik zarafetine çelişkide parlayan güçlü varlığı herkesin dikkatini çekerken o adeta kendini yakan bir alevdir.

Mehmet Günsür

MEHMET GÜNSÜR (DENİZ SARIZEYBEK)
Müziğin ritmini bir sancı gibi bedeninde dahi hissedebilen nadir bir dehadır Deniz. Kontrolsüz ilhanımın fırtınasında, dünyanın saçmalıklarına direnirken karşısına bir hediye gibi çıkan Can Manay’ın yarattığı karmaşada önce kaybolur ama dehalar için her kayboluş aslında kendini buluştur.

Berrak Tüzünataç

BERRAK TÜZÜNATAÇ (ÖZGE EGELİ)
Varlığını adalete adamış, dengenin herkes için yaşama gelebilmesi için yola çıkmış, vazgeçmez bir savaşçıdır Özge. Koşullar ne olursa olsun seçimleri daima hayatın yanındadır. Yaşam için hissettiği sorumlulukla öyle bir dikilir ki kendi zıttı Sadık Murat Kolhan’ın karşısına, sanki dünyanın bir kaç doğru insanın sırtında taşındığını sunar bize.

Büşra Develi

BÜŞRA DEVELİ (BİLGE GÖRGÜN)
Sağlamlığın abidesi, zekanın kalesidir Bilge. Her şeye rağmen kendi olabilmiş, hayatın şansızlıklarına, bakıma muhtaç abisine kol kanat germenin zorluklarına dayanmış ve zekası ile kendi küllerinden var olabilmiştir. Etrafında akan hayatı bir misafir misali izlerken, bir anda Can Manay’ın girdabına öylesine kapılır ki ancak sağlam bir varlığın kendi potansiyelini keşfedebileceğini sunar bize.

Osman Sonant

OSMAN SONANT (SADIK MURAT KOLHAN)
Dünyanın zirvesine çok yakın bir yamaçta, aşağıdaki yaşamı dilediği gibi kontrol edebilecek bir pozisyonda, dilediği hemen hemen herşeye sahip bir adam Sadık Murat Kolhan… Sahip olmadığı tek şey ise adalet. Damarlarında akarcasına Özge’nin bedenini, fikrini, seçimlerini ele geçirmiş o adalet duygusunun tutkusunda kendi celladına tutulmuş bir aşık Sadık.

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