Fİ dizisinin fragmanı yayınlandı.. Peki hangi kanalda yayınlanacak? İşte Fİ dizisinin oyuncuları ve karakterleri

Ülkenin en tanınmış psikiyatristlerinden olan Can Manay’ın yolu, genç balerin Duru ile kesişir. Can, müzisyen sevgilisi Deniz’le beraber yaşayan Duru’nun muhteşem güzelliği karşısında adeta büyülenir. Duru’nun nefes kesen gösterisinin damga vuracağı bölümde Can, Duru’nun kalbini kazanmaya karar verir.

Amacına ulaşmak için vakit kaybetmeden harekete geçer. Yaptığı bir oyunla Duru ve Deniz’in yaşamlarına güvenilir bir dost olarak sızmayı başarır. Can Manay, Duru ve Deniz için sınırlarını zorlayacaktır. Sorusuyla Can Manay’ı tedirgin eden gazeteci Özge ise kötü bir sürprizle karşılaşır.

Bir adam bir kadını sever ve dünya değişir. Ama hayatı kökten değiştiren aşkı değil, aşkına ulaşabilmek için cesaret edebildikleridir. O kişiye duyduğu aşkın acımasızlığında öylesine büyük fırtınalar başlatır ki sonunda dokunduğu her şeyi yıkar. Ve bazen hayatın kendini yenilemesi için önce her şeyin yıkılması şarttır. Tutkunun peşinden koşanların, yanma pahasına ateşe uçanların ve acıdan geçerek kendi gerçeğine ulaşanların hikayesi Fİ, Show TV’de yayın hayatına başlıyor.

Fİ DİZİSİNİN OYUNCULARI

OZAN GÜVEN (CAN MANAY)

Kontrollü, güçlü, zeki bir psikologdur Can Manay. Açlığını çektiği şeyin peşine düşme cesareti gösterebilen, nadir bulunur bir erkek, eşiz bir avcıdır. Hayatının kadınına sahip olabilmek için hayatlarla oynamaya, ruhundaki tüm karanlığı dünyaya yaymaya hazır Can Manay sabırlı bir pusuda, balerin Duru’nun peşinde yaşamı öyle sarsar ki o sarsıntıdan nice kahramanlar, nice hayatlar doğar.

SERENAY SARIKAYA (DURU DURULAY)

Sarsıcı güzelliği ve dansı şiire çeviren yeteneği ile konservatuarın en gözde dansçıdır. Duru. İncecik zarafetine çelişkide parlayan güçlü varlığı herkesin dikkatini çekerken o adeta kendini yakan bir alevdir.

MEHMET GÜNSÜR (DENİZ SARIZEYBEK)

Müziğin ritmini bir sancı gibi bedeninde dahi hissedebilen nadir bir dehadır Deniz. Kontrolsüz ilhanımın fırtınasında, dünyanın saçmalıklarına direnirken karşısına bir hediye gibi çıkan Can Manay’ın yarattığı karmaşada önce kaybolur ama dehalar için her kayboluş aslında kendini buluştur.

BERRAK TÜZÜNATAÇ (ÖZGE EGELİ)

Varlığını adalete adamış, dengenin herkes için yaşama gelebilmesi için yola çıkmış, vazgeçmez bir savaşçıdır Özge. Koşullar ne olursa olsun seçimleri daima hayatın yanındadır. Yaşam için hissettiği sorumlulukla öyle bir dikilir ki kendi zıttı Sadık Murat Kolhan’ın karşısına, sanki dünyanın bir kaç doğru insanın sırtında taşındığını sunar bize.

BÜŞRA DEVELİ (BİLGE GÖRGÜN)

Sağlamlığın abidesi, zekanın kalesidir Bilge. Her şeye rağmen kendi olabilmiş, hayatın şansızlıklarına, bakıma muhtaç abisine kol kanat germenin zorluklarına dayanmış ve zekası ile kendi küllerinden var olabilmiştir. Etrafında akan hayatı bir misafir misali izlerken, bir anda Can Manay’ın girdabına öylesine kapılır ki ancak sağlam bir varlığın kendi potansiyelini keşfedebileceğini sunar bize.

OSMAN SONANT (SADIK MURAT KOLHAN)

Dünyanın zirvesine çok yakın bir yamaçta, aşağıdaki yaşamı dilediği gibi kontrol edebilecek bir pozisyonda, dilediği hemen hemen herşeye sahip bir adam Sadık Murat Kolhan… Sahip olmadığı tek şey ise adalet. Damarlarında akarcasına Özge’nin bedenini, fikrini, seçimlerini ele geçirmiş o adalet duygusunun tutkusunda kendi celladına tutulmuş bir aşık Sadık.