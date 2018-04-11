Fi dizisi bitti mi? Yeni bölüm neden yok?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiye yeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Televizyon
11.04.2018 - 18:06, Son Güncelleme:

Fi dizisi bitti mi? Yeni bölüm neden yok?

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Fi dizisi bitti mi? Yeni bölüm neden yok?

Fi dizisi bitti mi sorusu birçok dizisever tarafından oldukça merak edilen ve araştırılan sorular arasında yer almaya başladı. Cesur sahneleri ve gerilimiyle dikkat çeken Fi dizisinin yeni bölümü kanal tarafından yayın akışından çıkartıldı ve diziseverler nedenini merak etmeye başladılar. Peki, Fi dizisi bitti mi? Yeni bölüm neden yok?

Fi dizisinin yeni bölümü hakkındaki araştırmalar izleyiciler tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Ekranların heyecanlı dizisi Fi yeni bölümüyle perşembe akşamı ekranlarda olmayacak. Peki, Fi dizisi bitti mi? Yeni bölüm neden yok?

Her hafta perşembe akşamı yayınlanan Fi dizisinin yayın günü değişti ve Fi dizisi yeni günü ve saatiyle artık cuma akşamlarıyla izleyicileriyle buluşacak.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Can Manay’ın Özge’nin araştırılmasını istediği tanıtımda Eti’nin “Her şeyi hesaplayabilirsin, her şeyi! Ama insanlar hakkında sadece tahminde bulunabilirsin!” sözleri dikkat çekiyor. Can Manay’la ilgili gerçeklerin peşini bırakmayan Özge, Can’ın “Benden ve benim çevremden uzak dur!” tehdidiyle sarsılıyor.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Duru ve Deniz ilişkisi bitme noktasına gelir. Can sonunda aradığı fırsatı bulmuş tam gaz zafere yürüdüğünü sanırken, kendisinin sakladığı sırrın izini süren Özge sonunda bir kanıta ulaşacaktır. 

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