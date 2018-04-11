Fi dizisi bitti mi? Yeni bölüm neden yok?
Fi dizisi bitti mi sorusu birçok dizisever tarafından oldukça merak edilen ve araştırılan sorular arasında yer almaya başladı. Cesur sahneleri ve gerilimiyle dikkat çeken Fi dizisinin yeni bölümü kanal tarafından yayın akışından çıkartıldı ve diziseverler nedenini merak etmeye başladılar. Peki, Fi dizisi bitti mi? Yeni bölüm neden yok?
Fi dizisinin yeni bölümü hakkındaki araştırmalar izleyiciler tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Ekranların heyecanlı dizisi Fi yeni bölümüyle perşembe akşamı ekranlarda olmayacak. Peki, Fi dizisi bitti mi? Yeni bölüm neden yok?
Her hafta perşembe akşamı yayınlanan Fi dizisinin yayın günü değişti ve Fi dizisi yeni günü ve saatiyle artık cuma akşamlarıyla izleyicileriyle buluşacak.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK
Can Manay’ın Özge’nin araştırılmasını istediği tanıtımda Eti’nin “Her şeyi hesaplayabilirsin, her şeyi! Ama insanlar hakkında sadece tahminde bulunabilirsin!” sözleri dikkat çekiyor. Can Manay’la ilgili gerçeklerin peşini bırakmayan Özge, Can’ın “Benden ve benim çevremden uzak dur!” tehdidiyle sarsılıyor.
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Duru ve Deniz ilişkisi bitme noktasına gelir. Can sonunda aradığı fırsatı bulmuş tam gaz zafere yürüdüğünü sanırken, kendisinin sakladığı sırrın izini süren Özge sonunda bir kanıta ulaşacaktır.
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