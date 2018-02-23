Fi Çi final bölüm fragmanı yayınlandı mı? Fi finali bugün yayınlanacak mı?

Başrollerini Serenay Sarıkaya, Ozan Güven ve Mehmet Günsur’un paylaştığı, Büşra Develi ve Berrak Tüzünataç gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Fi Çi’nin final bölüm tarihi merak konusu oldu. Genellikle cuma günleri izleyici karşısına çıkan Fi Çi’nin bugün yayınlanıp yayınlanmayacağı araştırılıyor. Çi’nin 16 Şubat Cuma günü ekrana gelen final öncesi bölümünde Can’ın elinden kaçmayı başaran Duru’nun geçmişine dair önemli detaylar ortaya çıkmıştı. Finalde ise Özge’nin elindeki görüntüler Can’ı köşeye sıkıştırmıştı. Bir cinayet zanlısı olarak aranan Can Manay’ın sonu final bölümünde netleşecek. Peki Fi Çi final bölümü ne zaman?

Fİ Çİ 10. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz tarih bilgisi de gelmiş olacak.

Fi Çi 9. bölümünde sürprizlerin ardı arkası kesilmedi. Zor günler yaşayan Bilge, Eti'nin avukatından gelen haberle şaşırdı. Eti tüm mal varlığını Bilge'ye bırakmıştı. Bir diğer sürpriz ise Duru, cephesinde yaşandı. Başından beri annesiyle arası açık olduğu gözlenen Duru'nun ailesiyle ilgili bir dram ortaya çıktı.. Duru'nun annesi onu çok küçük yaşta bırakıp gitmişti, üstelik ikinci eşinin bu durumdan haberi yoktu. Çi'nin 9. bölümü finalinde ise gelecekten görüntüler verildi. Deniz ve Duru yeniden yan yana gelirken; saçı sakalı birbirine karışan Can Manay onları takip ediyordu. Son olarak Duru'nun başrol oynadığı Afife balesinin afişini gördü..