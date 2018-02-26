Fi Çi 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm ne zaman?

Fi Çi dizisinin yeni bölümü için heyecan dorukta. Final haftası için geri sayıma başlayan Fi Çi dizisinin son bölümünde oldukça gerilim ve aksiyon dolu anlar izleyicilere sürükleyici dakikalar yaşatmıştı. Duru sonunda Can Manay'dan kurtulmuş, Deniz ile yeni bir başlangıca doğru yol almıştı. Dizinin yeni bölümünde ise neler olacağı merak ediliyor. İşte, Fi Çi dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Fİ Çİ 10. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz tarih bilgisi de gelmiş olacak.
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Fi Çi 9. bölümünde sürprizlerin ardı arkası kesilmedi. Zor günler yaşayan Bilge, Eti'nin avukatından gelen haberle şaşırdı. Eti tüm mal varlığını Bilge'ye bırakmıştı. Bir diğer sürpriz ise Duru, cephesinde yaşandı. Başından beri annesiyle arası açık olduğu gözlenen Duru'nun ailesiyle ilgili bir dram ortaya çıktı.. Duru'nun annesi onu çok küçük yaşta bırakıp gitmişti, üstelik ikinci eşinin bu durumdan haberi yoktu. Çi'nin 9. bölümü finalinde ise gelecekten görüntüler verildi. Deniz ve Duru yeniden yan yana gelirken; saçı sakalı birbirine karışan Can Manay onları takip ediyordu. Son olarak Duru'nun başrol oynadığı Afife balesinin afişini gördü..
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